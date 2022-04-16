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«Ювентус» потерял очки в матче с «Болоньей»

16 апреля 2022, 21:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. На 85-й минуте были удалены сразу два футболиста «Болоньи» — Адама Сумаоро и Гари Медель. «Ювентус» сумел отыграться в дополнительное ко второму тайму время благодаря голу Душана Влаховича.

«Ювентус» идёт на 4-м месте (62 очка), «Болонья» занимает 11-е место (40 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 08:47
Юве ели отскочили!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 05:26
Игра была равна , играли два 77 !
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 04:20
Сербы всю Италию уделали !
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 02:10
Слабо сыграл Ювентус.
протон
протон
17 апреля в 00:28
Помню Монтеллу с его стаканом, раздражал такими заявлениями. Ювентус учитывая кадровые потери и форму старта сезона спрогрессировал мощно. За последние 15 туров лучшая команда в Италии, за последние 20 уступил лидерство Интеру с этой ничьей. Со здоровым Кьезой и центром поля в следующем сезоне наверняка опять вернут себе титул. Интер таким в следующем сезоне уже точно не будет
протон
протон
17 апреля в 00:28
Повторяюсь ещё раз.
Аллегри в своем мире, человек с приветом. Это я говорю без иронии и шуток. Это не оскорбление, это трезвое виденье.
Человек совсем потерял контакт с реальностью. После каждой игры несёт какой-то бред.
Он уже не даст задний, будет до последнего делать по своему, он очень и очень упертый тренер. Я это ещё оооочеень давно говорил, а мне постоянно припоминали 2 финала и кучу скудетто.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
17 апреля в 00:16
Счёт удалось сравнять лишь когда у соперника осталось девять игроков на поле.
95-shishani-95
95-shishani-95
17 апреля в 00:15
Ничего себе, за что они получили сразу две красных карточек?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ juvenale (раскрыть)
17 апреля в 00:02, ред.
...во-во..., а ещё бы адекватного спортдира и не жадного до дури презика - цены б Юве не было.
FERIS
FERIS ответ Jake Fallop (раскрыть)
17 апреля в 00:00, ред.
    barcamilan
    barcamilan
    16 апреля в 23:39
    не потерял очки а ушел от поражения
    juvenale
    juvenale ответ UnReal_Madrid_13 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 апреля в 23:11
    без петуха хоть надежда появилась))осталось тренера найти и полузащиту
    STVA 1
    STVA 1 ответ Hipper (раскрыть)
    16 апреля в 22:30
    Спасибо... А то я по тексту не понял.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    16 апреля в 22:22
    Развалины после гелевого ещё долго будут разгребать... Да-да...
    112910415
    112910415
    16 апреля в 22:04
    и кабы не Влахович ...
    Муслим90
    Муслим90
    16 апреля в 21:50
    Мда уж...тяжелый сезон. Повезло нам что Аталанта и Рома нестабильны. А то остались бы без ЛЧ.
    Bensurr
    Bensurr
    16 апреля в 21:42
    юве тоже радует нас
    Ironigor
    Ironigor
    16 апреля в 21:41
    Великий мыслитель Аллегри в своём стиле .
    И пока он у руля Юве ничего хорошего нас не ждёт.
    Уже и Влахович перестал забивать, Дибала вообще сдувается. Вообщем ничего хорошего с приходом Аллегри.
    memphis
    memphis
    16 апреля в 21:38
    Проиграл или сыграл в ничью? Автор, определись...
    juvenale
    juvenale
    16 апреля в 21:36
    мда какой ужас....еще ведь не один сезон с этим тактиком мучаться
    Hipper
    Hipper
    16 апреля в 21:34
    Что там про Дибалу говорите? Да тут пол команды не понятно в какой футбол играет!
    chocopie748
    chocopie748
    16 апреля в 21:34, ред.
    Ой, да ладно потерял! Отскочили же опять. Вообще непонятно как они этот сезон так сливают - бабло-то есть!

    За Влаховича вагон бабла выкинули, дома матч через матч вот такие отскоки, как всегда - удаления противнику купят, 78 добавленных минут купят и затолкают стоячему, трясущемуся, и обескровленному лечче/кальяри/эмполи, нужное подчеркнуть.
    Hipper
    Hipper ответ STVA 1 (раскрыть)
    16 апреля в 21:33
    Отыгрался, с горем пополам...
    Alex12357
    Alex12357
    16 апреля в 21:32
    Я бы сказал что судья подарил Ювентусу ничью,естественно не за так.
    drug01
    drug01
    16 апреля в 21:31
    Важные очки...
    Zhgoon
    Zhgoon
    16 апреля в 21:29
    Я бы сказал, что это «Болонья» потеряла очки. И стата у них получше. «Ювентус» спасся на последней минуте на домашнем стадионе.
    STVA 1
    STVA 1
    16 апреля в 21:28
    Так он проиграл или отыгрался)))
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