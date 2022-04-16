«Ювентус» потерял очки в матче с «Болоньей»

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 33-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. На 85-й минуте были удалены сразу два футболиста «Болоньи» — Адама Сумаоро и Гари Медель. «Ювентус» сумел отыграться в дополнительное ко второму тайму время благодаря голу Душана Влаховича.
«Ювентус» идёт на 4-м месте (62 очка), «Болонья» занимает 11-е место (40 очков).
За Влаховича вагон бабла выкинули, дома матч через матч вот такие отскоки, как всегда - удаления противнику купят, 78 добавленных минут купят и затолкают стоячему, трясущемуся, и обескровленному лечче/кальяри/эмполи, нужное подчеркнуть.
За Влаховича вагон бабла выкинули, дома матч через матч вот такие отскоки, как всегда - удаления противнику купят, 78 добавленных минут купят и затолкают стоячему, трясущемуся, и обескровленному лечче/кальяри/эмполи, нужное подчеркнуть.
Аллегри в своем мире, человек с приветом. Это я говорю без иронии и шуток. Это не оскорбление, это трезвое виденье.
Человек совсем потерял контакт с реальностью. После каждой игры несёт какой-то бред.
Он уже не даст задний, будет до последнего делать по своему, он очень и очень упертый тренер. Я это ещё оооочеень давно говорил, а мне постоянно припоминали 2 финала и кучу скудетто.
Аллегри в своем мире, человек с приветом. Это я говорю без иронии и шуток. Это не оскорбление, это трезвое виденье.
Человек совсем потерял контакт с реальностью. После каждой игры несёт какой-то бред.
Он уже не даст задний, будет до последнего делать по своему, он очень и очень упертый тренер. Я это ещё оооочеень давно говорил, а мне постоянно припоминали 2 финала и кучу скудетто.