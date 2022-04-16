«Ювентус» потерял очки в матче с «Болоньей»

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16 апреля 2022, 21:26

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. На 85-й минуте были удалены сразу два футболиста «Болоньи» — Адама Сумаоро и Гари Медель. «Ювентус» сумел отыграться в дополнительное ко второму тайму время благодаря голу Душана Влаховича.

«Ювентус» идёт на 4-м месте (62 очка), «Болонья» занимает 11-е место (40 очков).