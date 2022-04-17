Тихонов: «В детстве я болел за „Динамо“ из Тбилиси»

Экс-игрок «Спартака» рассказал о своих клубных симпатиях в детстве.

В детстве я болел за «Динамо» из Тбилиси. Кипиани, Шенгелия, эта компания. Я не вру, дело в том, что когда ты ребенок, ты смотришь и тебе нравится что-то необычное. И это было в южном футболе. Но с возраста чуть постарше я уже ходил на базу в Тарасовку за ворота и подавал мячи, где тренировались наши спартаковцы. В воротах стоял Дасаев, а я сбоку стоял и подавал мячи после ударов.