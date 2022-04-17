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Тихонов: «В детстве я болел за „Динамо“ из Тбилиси»

17 апреля 2022, 21:25

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своих клубных симпатиях в детстве.

В детстве я болел за «Динамо» из Тбилиси. Кипиани, Шенгелия, эта компания. Я не вру, дело в том, что когда ты ребенок, ты смотришь и тебе нравится что-то необычное. И это было в южном футболе. Но с возраста чуть постарше я уже ходил на базу в Тарасовку за ворота и подавал мячи, где тренировались наши спартаковцы. В воротах стоял Дасаев, а я сбоку стоял и подавал мячи после ударов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
18 апреля в 14:07
Так я и поставил после крайней фамилии многоточье .
альсато
альсато
18 апреля в 12:16
ДИНАМО ТБИЛИСИ-это мои ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ!!!
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 08:51, ред.
Всё правильно! Только говоря об известных игроках тбилисского Динамо нельзя не вспомнить Рамаза Урушадзе, Гиви Нодия, Муртаза Хурцилаву..
Futurista
Futurista
17 апреля в 23:48
Из футбольного репортажа в Грузии:
- Кипиани догнал мяч и овладел им...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 22:08
Многие , если и не болели в те давние времена за них , явно симпатизировали Динамо из столицы Грузии. Очень техничные ребята там играли , потому и были частыми гостями в сборной : Шенгелия, Кипиани, Гуцаев, братья Мачаидзе , Челебадзе, вратарь Отар Габелия.....Их игра всегда завораживала . Многое дал команде тренер Нодар Ахалкаци , очень уважаемый был тренер.
Тбилисцы просто влюбляли в себя. Шикарная была команда.
Шуnя771
Шуnя771
17 апреля в 21:54, ред.
Гоча и Манучар Мачаидзе, Реваз Шенгелия, Кипиани Давид. Дараселея, Гуцаев Владимир. Александр Чивадзе... Как можно было не болеть за них?
В начале восьмидесятых гоняли Кубань в Краснодаре...)
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 21:34, ред.
В те времена всем нравилась техничная игра игроков Динамо Тбилиси. Целая плеяда великих игроков которые играли и в сборной СССР. Чивадзе, Кипиани профессор, Сулаквелидзе, Гуцаев, Дараселия и т.д. Таких игроков невозможно забыть, как и невозможно забыть какой красивый футбол они нам показывали. Самая известная из грузинских команд, одна из сильнейших команд чемпионата СССР. Двадцать раз «Динамо» выигрывало медали чемпионата СССР, включая два чемпионства в 1964 и 1978 годах. По количеству бронзовых наград (13) является рекордсменом чемпионата СССР. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб «Карл Цейсс» 2:1. Очень хорошо помню этот матч, ликовал весь СССР. И как можно было не болеть за такую команду и такой футбол ⚽️
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 21:29
Ничего удивительного
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