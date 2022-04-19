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«Реалу» нужно набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

19 апреля 2022, 01:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

«Реалу» нужно набрать 7 очков для завоевания титула чемпиона Испании.

18 апреля «Барселона», ближайший преследователь мадридского клуба, уступила «Кадису» (0:1) на «Камп Ноу». После 32 туров каталонцы отстают от мадридской команды на 15 очков, имея матч в запасе.

Теперь «Реалу» достаточно набрать 7 очков в 6 последних матчах, чтобы математически обеспечить себе победу в Примере.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 16:16
И это вполне по силам королевскому клубу! Тем более, имея такого забивного форварда как Карим) Не сомневаюсь, что мадридский Реал своего не упустит!
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 12:42
Ну да,конечно ведь кубок Испании это круче ЛЧ и Примеры,я забыл!
Реал в прошлом сезоне ничего не выиграл но это был не плохой сезон-два раза обыграли Барселону и полуфинал ЛЧ,это не плохо!
протон
протон
19 апреля в 12:07
Реал уже чемпион. Сколько критиков Анчелотти, а по факту трофей в лиге и полу-финал ЛЧ. Отличный сезон выдался, ожиданий таких на старте не было.
Анчелотти - красавчик! Всегда верил в него и всегда он мне нравился, как тренер. Был очень расстроен, когда его уволили из Реала, хотя он выиграл Лигу Чемпионов. Горькую пилюлю подсластило только то, что на его место пришёл Зидан. Сейчас было бы интересно взглянуть на тех, кто "опускал" Анчелотти и считал его "сбитым лётчиком", когда Карло тренировал Эвертон.

Скорее Барса будет сражаться на второе место чем за чемпионство, на эмоциях далеко не пойдёшь, много эмоций теряли на 0:4 с Реалом праздновали как будто чемпионат выиграли, после пшик на Айнтрахте и Кадисом, ох как трудно будет на следующий игре, не дай бог если следующий игре будет ничья или проиграет, собранный Ком с декабря будет катится вниз и еще болельщики поможет.
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
19 апреля в 12:05
Кубок Испании кто выиграл? А что выиграл Реал в прошлом сезоне?
sir_Alex
sir_Alex
19 апреля в 11:18
Наберут.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 11:18
В прошлом сезоне разве была сильная Барселона, серьёзно?
Третье место в чемпионате и очередной разгром в плей-офф ЛЧ это конечно показатель силы Барселоны!
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 11:17
Задача выполнимая.
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
19 апреля в 11:14
В прошлом сезоне то же дошли до полуфинала ЛЧ и что? Ничего не выиграли. Ни чемпионат, ни кубок, ни суперкубок, ни ЛЧ. Потому что Атлетико и Барселона были сильны. А сейчас Атлетико сдулся, Барселона сдала после ухода Месси. Вот Реал воспользовался шансом
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 11:03
Ну да, слабый Реал играет в полуфинале ЛЧ
Где тогда играл бы сильный Реал?
NOVA
NOVA
19 апреля в 10:40
ну сейчас главное обыграть осасуну и сосредоточиться на манчестере, а там останется 4 очка набрать в чемпе!! удачи и побед Реалу!!!
Bensurr
Bensurr
19 апреля в 10:27
Если да же они проиграют все оставшие матчи они чемпионы.
monah-10
monah-10
19 апреля в 10:09
Можно доигрывать глубоким резервный составом, все равно чемпионы. А приоритеты на ЛЧ. Других задач на сезон больше нету.
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 09:16
Реал уже можно поздравлять!
ОПС
ОПС
19 апреля в 09:02
Как делать нечего.
Elliada
Elliada
19 апреля в 08:57
Самое легкое чемпионство Реала. Это не Реал хорош, а Атлетико и Барселона слабые
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 08:24
Не знаю что должно произойти чтоб не набрали)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 08:24
Реал можно назвать чемпионом своего не упустит.
mu38zp6ezjvn
mu38zp6ezjvn
19 апреля в 08:07
Две победы и ничья - дело плёвое
амурец
амурец
19 апреля в 07:50
ну чемпионство Реала дело решённое
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 апреля в 07:38
Это очень мало.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 07:18
Он их наберёт и очень скоро
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 07:01
Уверен, что чемпионство у Реала в этом году никто не отнимет.
112910415
112910415
19 апреля в 06:57
тут нет вопросов
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 06:43
Да ладно вам, Реал уже чемпион.
Vladimir808
Vladimir808
19 апреля в 06:38
Это арифметика, а на деле в этом сезоне Реал давно стал чемпионом. С чем его и поздравляю.
ABir
ABir
19 апреля в 05:55
Реал своего уже не упустит
Comentarios
Comentarios
19 апреля в 04:28
У Реала сейчас белая полоса
8nt6frt9vs6x
8nt6frt9vs6x
19 апреля в 03:44
И можно будет спокойно заниматься ЛЧ
swed27
swed27
19 апреля в 02:46
Чемпионство гарантировано
gentlewolf
gentlewolf
19 апреля в 02:04
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