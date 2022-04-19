«Реалу» нужно набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

«Реалу» нужно набрать 7 очков для завоевания титула чемпиона Испании.
18 апреля «Барселона», ближайший преследователь мадридского клуба, уступила «Кадису» (0:1) на «Камп Ноу». После 32 туров каталонцы отстают от мадридской команды на 15 очков, имея матч в запасе.
Теперь «Реалу» достаточно набрать 7 очков в 6 последних матчах, чтобы математически обеспечить себе победу в Примере.
Реал в прошлом сезоне ничего не выиграл но это был не плохой сезон-два раза обыграли Барселону и полуфинал ЛЧ,это не плохо!
Реал в прошлом сезоне ничего не выиграл но это был не плохой сезон-два раза обыграли Барселону и полуфинал ЛЧ,это не плохо!
Анчелотти - красавчик! Всегда верил в него и всегда он мне нравился, как тренер. Был очень расстроен, когда его уволили из Реала, хотя он выиграл Лигу Чемпионов. Горькую пилюлю подсластило только то, что на его место пришёл Зидан. Сейчас было бы интересно взглянуть на тех, кто "опускал" Анчелотти и считал его "сбитым лётчиком", когда Карло тренировал Эвертон.
Скорее Барса будет сражаться на второе место чем за чемпионство, на эмоциях далеко не пойдёшь, много эмоций теряли на 0:4 с Реалом праздновали как будто чемпионат выиграли, после пшик на Айнтрахте и Кадисом, ох как трудно будет на следующий игре, не дай бог если следующий игре будет ничья или проиграет, собранный Ком с декабря будет катится вниз и еще болельщики поможет.
Анчелотти - красавчик! Всегда верил в него и всегда он мне нравился, как тренер. Был очень расстроен, когда его уволили из Реала, хотя он выиграл Лигу Чемпионов. Горькую пилюлю подсластило только то, что на его место пришёл Зидан. Сейчас было бы интересно взглянуть на тех, кто "опускал" Анчелотти и считал его "сбитым лётчиком", когда Карло тренировал Эвертон.
Скорее Барса будет сражаться на второе место чем за чемпионство, на эмоциях далеко не пойдёшь, много эмоций теряли на 0:4 с Реалом праздновали как будто чемпионат выиграли, после пшик на Айнтрахте и Кадисом, ох как трудно будет на следующий игре, не дай бог если следующий игре будет ничья или проиграет, собранный Ком с декабря будет катится вниз и еще болельщики поможет.
Третье место в чемпионате и очередной разгром в плей-офф ЛЧ это конечно показатель силы Барселоны!
Третье место в чемпионате и очередной разгром в плей-офф ЛЧ это конечно показатель силы Барселоны!
Где тогда играл бы сильный Реал?
Где тогда играл бы сильный Реал?