«Реалу» нужно набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

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19 апреля 2022, 01:32

«Реалу» нужно набрать 7 очков для завоевания титула чемпиона Испании.

18 апреля «Барселона», ближайший преследователь мадридского клуба, уступила «Кадису» (0:1) на «Камп Ноу». После 32 туров каталонцы отстают от мадридской команды на 15 очков, имея матч в запасе.

Теперь «Реалу» достаточно набрать 7 очков в 6 последних матчах, чтобы математически обеспечить себе победу в Примере.