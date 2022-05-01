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Ваноли: «„Спартак“ — это имя, а это давление. Нам всегда нужно побеждать»

01 мая 2022, 16:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В первом тайме играли очень медленно. Не находили глубину. Потом случился эпизод, который дестабилизировал ситуацию. Очень важная победа, получилось исправиться. Очень доволен ребятами и вторым таймом. Сейчас нам что-то нужно всегда, чтобы менять игру. Вот это нам надо исправлять.

В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании выкладываться на 110%. Ребята всегда показывают хорошую самоотдачу. Но временами им тяжело выйти из зоны комфорта. Работа над психологией нам ещё предстоит. «Спартак» — это имя, а это давление. Нам всегда нужно побеждать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 08:25
Спартак и так нередко побеждает....
1 раз в декабре....1 раз в марте...1 раз в апреле...1 раз в мае....
pomor45
pomor45 ответ swed27 (раскрыть)
01 мая в 18:37
Бюджет Зенита.
pomor45
pomor45
01 мая в 18:36
Зачем Спартак присвоил имя Спартака (гладиатора), если оно на него давит?
STVA 1
STVA 1
01 мая в 18:04
Ну вот и разговорился
Vladimir808
Vladimir808 ответ swed27 (раскрыть)
01 мая в 17:16
Немного Зарема, немного судьи, и Федун…)))
Это очень много. Чтобы в такой атмосфере побеждать, необходимо команду иметь уровня Челси или Ювентуса.
Anisovich
Anisovich
01 мая в 17:12
Находясь в заду турнирной таблицы некорректно как-то об этом говорить.
swed27
swed27
01 мая в 16:55
Ну так кто вам не дает побеждать ?
sihafazatron
sihafazatron ответ hаrut (раскрыть)
01 мая в 16:50
до следующей игры)
hаrut
hаrut
01 мая в 16:46
Ну все теперь радости будет неделю
Carl Lewis
Carl Lewis
01 мая в 16:45
Всегда невозможно.
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