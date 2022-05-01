Ваноли: «„Спартак“ — это имя, а это давление. Нам всегда нужно побеждать»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ .

В первом тайме играли очень медленно. Не находили глубину. Потом случился эпизод, который дестабилизировал ситуацию. Очень важная победа, получилось исправиться. Очень доволен ребятами и вторым таймом. Сейчас нам что-то нужно всегда, чтобы менять игру. Вот это нам надо исправлять.

В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании выкладываться на 110%. Ребята всегда показывают хорошую самоотдачу. Но временами им тяжело выйти из зоны комфорта. Работа над психологией нам ещё предстоит. «Спартак» — это имя, а это давление. Нам всегда нужно побеждать.