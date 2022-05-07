«Челси» и «Вулверхэмптон» победителя не выявили

«Челси» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить сильнейшего в матче 36-го тура АПЛ (2:2).
Лондонцы открыли счет голом с пенальти в исполнении Ромелу Лукаку на 56-й минуте, на 58-й Лукаку снова отличился. Гости ответили голами Франсишку Тринкана на 79-й минуте и Конора Коуди на 90+7-й минуте.
После матча «Челси» идет на 3-й строчке (67 очков), «волки» расположились на 8-й позиции (50 очков).
В одной из игр тура «Бернли» уступил «Астон Вилле» (1:3).
А сейчас рискует вылететь из Лигочемпионской четвёрки
Грустно
Какая банда была в прошлом сезоне. Огонь.
А сейчас рискует вылететь из Лигочемпионской четвёрки
Грустно
Какая банда была в прошлом сезоне. Огонь.
Пусть Боэли быстрее снесет или построит новый стадион)
Пусть Боэли быстрее снесет или построит новый стадион)
Гол Вернера я так понял отменили из-за контакта немца с защитником волков, которыц после контакта упал....а так больше и не пойму отмену гола
Волки молодцы, не сдались и зыгрызли ничью
Челси даже не знаю что с ними происходит в конце сезона
Гол Вернера я так понял отменили из-за контакта немца с защитником волков, которыц после контакта упал....а так больше и не пойму отмену гола
Волки молодцы, не сдались и зыгрызли ничью
Челси даже не знаю что с ними происходит в конце сезона
По матчу:
Лукаку сегодня был хорош. И дело даже не в дубле, а в том, как он играл, ВЫИГРЫВАЛ единоборства и даже помогал обороне, играл с желанием. Всегда бы так, не было бы вопросов.
Ковачич провёл почти идеальный матч, если бы не потеря мяча, которая привела к голу в наши ворота.
Рюдигер много ошибок в передаче, одна из которых на 74 минуте вывела соперника 1х1 с Менди, благо спас кипер. Старые, добрые косяки Рюди времён Лэмпарда вернулись, и он ещё хочет ЗП 250к в неделю.
Гол Вернера был чистым, но VAR даже смотреть не стал.
РЛЧ когда забивал, там был офсайд у Лукаку при передаче, без вопросов.
Тринкао красиво забил. Да и вообще молодцы волки, до последнего играли и добились своего.
По матчу:
Лукаку сегодня был хорош. И дело даже не в дубле, а в том, как он играл, ВЫИГРЫВАЛ единоборства и даже помогал обороне, играл с желанием. Всегда бы так, не было бы вопросов.
Ковачич провёл почти идеальный матч, если бы не потеря мяча, которая привела к голу в наши ворота.
Рюдигер много ошибок в передаче, одна из которых на 74 минуте вывела соперника 1х1 с Менди, благо спас кипер. Старые, добрые косяки Рюди времён Лэмпарда вернулись, и он ещё хочет ЗП 250к в неделю.
Гол Вернера был чистым, но VAR даже смотреть не стал.
РЛЧ когда забивал, там был офсайд у Лукаку при передаче, без вопросов.
Тринкао красиво забил. Да и вообще молодцы волки, до последнего играли и добились своего.