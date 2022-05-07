«Челси» и «Вулверхэмптон» победителя не выявили

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вчера, 19:11

«Челси» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить сильнейшего в матче 36-го тура АПЛ (2:2).

Лондонцы открыли счет голом с пенальти в исполнении Ромелу Лукаку на 56-й минуте, на 58-й Лукаку снова отличился. Гости ответили голами Франсишку Тринкана на 79-й минуте и Конора Коуди на 90+7-й минуте.

После матча «Челси» идет на 3-й строчке (67 очков), «волки» расположились на 8-й позиции (50 очков).

В одной из игр тура «Бернли» уступил «Астон Вилле» (1:3).