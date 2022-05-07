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«Челси» и «Вулверхэмптон» победителя не выявили

вчера, 19:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Челси» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить сильнейшего в матче 36-го тура АПЛ (2:2).

Лондонцы открыли счет голом с пенальти в исполнении Ромелу Лукаку на 56-й минуте, на 58-й Лукаку снова отличился. Гости ответили голами Франсишку Тринкана на 79-й минуте и Конора Коуди на 90+7-й минуте.

После матча «Челси» идет на 3-й строчке (67 очков), «волки» расположились на 8-й позиции (50 очков).

В одной из игр тура «Бернли» уступил «Астон Вилле» (1:3).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:43
Челси уже забил на чемп. Все силы берегут к финалу кубка.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:28
В начале сезона Челси и по игре и по результатам был главным претендентом на Чемпионство в АПЛ
А сейчас рискует вылететь из Лигочемпионской четвёрки
Грустно
Какая банда была в прошлом сезоне. Огонь.
azkan
azkan
вчера в 21:25
Не видел игру. Но очень печально. Команда класса Челси не имеет право упускать победу ведя 2:0 со середняком. И главное снова косяки на Стемфорд Бридж.
Пусть Боэли быстрее снесет или построит новый стадион)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Хороший выдали матч команды
Гол Вернера я так понял отменили из-за контакта немца с защитником волков, которыц после контакта упал....а так больше и не пойму отмену гола
Волки молодцы, не сдались и зыгрызли ничью
Челси даже не знаю что с ними происходит в конце сезона
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:02
Так можно и медали упустить.
Брулин
Брулин
вчера в 19:44
Переживают по поводу ухода Абрамовича
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:36, ред.
Да уж...вести 2:0 и в итоге так вновь облажаться...
По матчу:
Лукаку сегодня был хорош. И дело даже не в дубле, а в том, как он играл, ВЫИГРЫВАЛ единоборства и даже помогал обороне, играл с желанием. Всегда бы так, не было бы вопросов.
Ковачич провёл почти идеальный матч, если бы не потеря мяча, которая привела к голу в наши ворота.
Рюдигер много ошибок в передаче, одна из которых на 74 минуте вывела соперника 1х1 с Менди, благо спас кипер. Старые, добрые косяки Рюди времён Лэмпарда вернулись, и он ещё хочет ЗП 250к в неделю.
Гол Вернера был чистым, но VAR даже смотреть не стал.
РЛЧ когда забивал, там был офсайд у Лукаку при передаче, без вопросов.
Тринкао красиво забил. Да и вообще молодцы волки, до последнего играли и добились своего.
Cat01
Cat01
вчера в 19:36
Боевая ничья!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:35
Ничего себе. Было 2-0. Удивился, когда узнал про итоговый результат. Молодцы, волки. Волкам не к лицу сдаваться. Так держать!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:31
Как бы Челси на 5е место не скатился. Тухель сильно сдулся.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 19:16
Не удержал Челси преимущество
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:13
Концовка огонь Вулверхэмптон наказал Челси за такую игру
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:12
Как можно так играть.
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