Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2021/2022

«Севилья» спаслась в матче с «Вильярреалом»

сегодня, 19:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Вильярреал» упустил победу над «Севильей» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:1).

Гол забил Джовани Ло Чельсо на 86-й минуте. Гости ответили мячом Рафаэля Мира на 90+6-й минуте.

После матча «жёлтая субмарина» идёт на 7-й строчке (53 очка). Андалусийцы расположились на 3-й позиции (65 очков).

Ранее в туре «Барселона» вырвала победу у «Бетиса» (2:1).

Все новости
«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» и поднялся в топ-4 чемпионата Германии
Сегодня, 22:26
«Локомотив» минимально обыграл «Рубин». Казанцы идут в зоне стыков
Сегодня, 21:01
«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью
Сегодня, 20:35
«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и лидирует в чемпионате Англии
Сегодня, 20:24
«Марсель» разгромил «Лорьян» и укрепился на 2-й строчке Лиги 1
Сегодня, 19:58
«Арсенал» и «Краснодар» победителя не выявили
Сегодня, 18:28
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:23, ред.
Этот ничейный результат дал возможность "Барселоне" укрепить свои позиции на второй строчке турнирной таблицы и навряд ли команда оттуда уйдёт до самого окончания чемпионата.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 21:38
Ну ничья в пользу Барсы.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:29
Отскочила Севилья.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:15, ред.
Вильярреал давно всем доказал и в Европе и в Испании, что с ним необходимо считаться, особенно в матчах на его поле. И сегодняшний матч Севильи с подводниками не стал исключением. По всем показателям хозяева превосходили гостей и должны были заработать три балла в таблицу, а в итоге практически не создав ничего гости сравняли в концовке со стандарта.

У обоих клубов на финише сезона очень непростые матчи, при чём как Вильярреалу, так и Севилье предстоят ключевые поединки со своими основными конкурентами за максимально высокие позиции, первым с Реал Сосьедадом за место в Лиге Европы, а вторым с мадридским Атлетико за бронзовые медали. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
drug01
drug01
сегодня в 20:04
Всё решилось в конце..
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 19:44, ред.
Сначала , когда увидел Вильярреал в новости
Немного взгрустнулось. Вспомнил как весело выходили из группы. Как топтали Ювентуса и Баварию. И как до последнего боролись с Ливерпулем за выход в финал.
Думаю, кто в следующем сезоне будет так шуметь в ЛЧ..
А потом вспомнил, пусть не каждый год, но все же регулярно появляются неожиданные темные лошадки, которые наводят шороху и удивляют своими результатами
Шальке, Апоэл, Малага, Монако, Рома, Аякс, Лейпциг..
Интересно, кто порадует в следующем году..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:36
Разделили очки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:19
Весь матч вату катали,а потом на последних минутах решили забить!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:17
Одни не дотерпели, вторые дотерпели...:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 