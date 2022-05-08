«Севилья» спаслась в матче с «Вильярреалом»

«Вильярреал» упустил победу над «Севильей» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:1).
Гол забил Джовани Ло Чельсо на 86-й минуте. Гости ответили мячом Рафаэля Мира на 90+6-й минуте.
После матча «жёлтая субмарина» идёт на 7-й строчке (53 очка). Андалусийцы расположились на 3-й позиции (65 очков).
Ранее в туре «Барселона» вырвала победу у «Бетиса» (2:1).
У обоих клубов на финише сезона очень непростые матчи, при чём как Вильярреалу, так и Севилье предстоят ключевые поединки со своими основными конкурентами за максимально высокие позиции, первым с Реал Сосьедадом за место в Лиге Европы, а вторым с мадридским Атлетико за бронзовые медали. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
У обоих клубов на финише сезона очень непростые матчи, при чём как Вильярреалу, так и Севилье предстоят ключевые поединки со своими основными конкурентами за максимально высокие позиции, первым с Реал Сосьедадом за место в Лиге Европы, а вторым с мадридским Атлетико за бронзовые медали. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
Немного взгрустнулось. Вспомнил как весело выходили из группы. Как топтали Ювентуса и Баварию. И как до последнего боролись с Ливерпулем за выход в финал.
Думаю, кто в следующем сезоне будет так шуметь в ЛЧ..
А потом вспомнил, пусть не каждый год, но все же регулярно появляются неожиданные темные лошадки, которые наводят шороху и удивляют своими результатами
Шальке, Апоэл, Малага, Монако, Рома, Аякс, Лейпциг..
Интересно, кто порадует в следующем году..
Немного взгрустнулось. Вспомнил как весело выходили из группы. Как топтали Ювентуса и Баварию. И как до последнего боролись с Ливерпулем за выход в финал.
Думаю, кто в следующем сезоне будет так шуметь в ЛЧ..
А потом вспомнил, пусть не каждый год, но все же регулярно появляются неожиданные темные лошадки, которые наводят шороху и удивляют своими результатами
Шальке, Апоэл, Малага, Монако, Рома, Аякс, Лейпциг..
Интересно, кто порадует в следующем году..