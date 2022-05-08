«Севилья» спаслась в матче с «Вильярреалом»

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сегодня, 19:14

«Вильярреал» упустил победу над «Севильей» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:1).

Гол забил Джовани Ло Чельсо на 86-й минуте. Гости ответили мячом Рафаэля Мира на 90+6-й минуте.

После матча «жёлтая субмарина» идёт на 7-й строчке (53 очка). Андалусийцы расположились на 3-й позиции (65 очков).

Ранее в туре «Барселона» вырвала победу у «Бетиса» (2:1).