Аллегри: «В следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами».

Главный тренер «Ювентуса» перед финалом Кубка Италии против «Интера» поделился ожиданиями от следующего сезона Серии А.

Мы приложим все силы, чтобы исправить ситуацию и в следующем сезоне будем готовы начать все с чистого листа. Уход Криштиану Роналду за три дня до закрытия летнего трансферного окна был ощутим для нас. После этого серьезное повреждение получил Федерико Кьеза.

Было достаточно неприятных моментов. Впрочем, мы прибавили и смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансфер Душана Влаховича в январе очень помог нам. Теперь я лучше знаю своих футболистов и уверен, что в следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами.