Аллегри: «В следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед финалом Кубка Италии против «Интера» поделился ожиданиями от следующего сезона Серии А.
Мы приложим все силы, чтобы исправить ситуацию и в следующем сезоне будем готовы начать все с чистого листа. Уход Криштиану Роналду за три дня до закрытия летнего трансферного окна был ощутим для нас. После этого серьезное повреждение получил Федерико Кьеза.
Было достаточно неприятных моментов. Впрочем, мы прибавили и смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансфер Душана Влаховича в январе очень помог нам. Теперь я лучше знаю своих футболистов и уверен, что в следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами.
Ранее сообщалось, что Аллегри останется в клубе.
Дай тренеру, типа Синиши Михайловича, такой состав, и он бы устроил настоящее шоу.
Дай тренеру, типа Синиши Михайловича, такой состав, и он бы устроил настоящее шоу.
Фантазировать, не мешки ворочить !
Никогда с Аллегри во главе Ювентуса, команда не станет Чемпионом Италии, от слова Абсолютно !
И вот с этим человеком Ювентус хочет стать чемпионом ? И это только часть его высказываний !
Фантазировать, не мешки ворочить !
Никогда с Аллегри во главе Ювентуса, команда не станет Чемпионом Италии, от слова Абсолютно !
И вот с этим человеком Ювентус хочет стать чемпионом ? И это только часть его высказываний !