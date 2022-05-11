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Аллегри: «В следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами»

сегодня, 12:41

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед финалом Кубка Италии против «Интера» поделился ожиданиями от следующего сезона Серии А.

Мы приложим все силы, чтобы исправить ситуацию и в следующем сезоне будем готовы начать все с чистого листа. Уход Криштиану Роналду за три дня до закрытия летнего трансферного окна был ощутим для нас. После этого серьезное повреждение получил Федерико Кьеза.

Было достаточно неприятных моментов. Впрочем, мы прибавили и смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансфер Душана Влаховича в январе очень помог нам. Теперь я лучше знаю своих футболистов и уверен, что в следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами.

Ранее сообщалось, что Аллегри останется в клубе.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 14:30
Посмотрим как будет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:12
С каждым годом всё труднее и труднее, конкуренты не дремлют.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:52
Нет нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:28
То есть ты все-таки уйдешь в отставку летом?)
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:26
Ну, как сказать. Состав хороший, игроки замечательные, но толку от топовых игроков нападающего плана, если тренер не играет в атакующий футбол?
Дай тренеру, типа Синиши Михайловича, такой состав, и он бы устроил настоящее шоу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Аллегри: «В следующем сезоне у нас будет больше шансов стать чемпионами».
Фантазировать, не мешки ворочить !
Никогда с Аллегри во главе Ювентуса, команда не станет Чемпионом Италии, от слова Абсолютно !

И вот с этим человеком Ювентус хочет стать чемпионом ? И это только часть его высказываний !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:08
Надо очень постараться.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:50
Очень похвально
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