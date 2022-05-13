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Ушёл из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Виктор Самохин

сегодня, 19:23

Сегодня скончался бывший защитник московского «Спартака» Виктор Самохин. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы, провел за нашу команду 224 матча и забил 3 мяча. Он был чемпионом СССР 1979 года, становился серебряным призером чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.

После окончания футбольной карьеры Виктор Сергеевич успешно работал в тренерском штабе нашей команды (1996-2002 гг.), которая шесть раз подряд выигрывала чемпионат России и завоевывала Кубок России в 1998 году. С 2011 года Самохин трудился в спартаковской Академии имени Фёдора Черенкова, где тренировал и воспитывал юных спартаковцев…

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича.

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