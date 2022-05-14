Перишич очень близок к переходу в «Челси»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич скорее всего покинет команду по окончании сезона. Соглашение игрока и клуба истекает летом, хорват недоволен тем, что вопрос о продлении его контракта затянулся. Сообщается, что Перишич практически договорился с «Челси» о соглашении, переход может состояться в ближайшее время.
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Если правда, то вполне неплохо. Добротный латераль, для той же ротации, которой в этом сезоне порой сильно не хватало. Лофтус справа и Сауль слева тому подтверждение. Хорват боец, думаю, если приедет, то номер отбывать не будет.
Если правда, то вполне неплохо. Добротный латераль, для той же ротации, которой в этом сезоне порой сильно не хватало. Лофтус справа и Сауль слева тому подтверждение. Хорват боец, думаю, если приедет, то номер отбывать не будет.