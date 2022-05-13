В «Реале» уверены, что подпишут Мбаппе

Руководство «Реала» считает, что летом в клуб перейдет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Мадридцы уже приготовили для футболиста 5-летний контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.
Напомним, что после завершения текущего сезона Мбаппе станет свободным агентом.
Он уже как пол года назад подписал договорённость с Реал. А сейчас продолжается помпея о каких-то историях про президента Франции и т.д и т.п . Хватит уже фантазировать и вбрасывать в эфир разную чушь.
Он уже как пол года назад подписал договорённость с Реал. А сейчас продолжается помпея о каких-то историях про президента Франции и т.д и т.п . Хватит уже фантазировать и вбрасывать в эфир разную чушь.