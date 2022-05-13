В «Реале» уверены, что подпишут Мбаппе

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сегодня, 21:56

Руководство «Реала» считает, что летом в клуб перейдет форвард ПСЖ .

Мадридцы уже приготовили для футболиста 5-летний контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.

Напомним, что после завершения текущего сезона Мбаппе станет свободным агентом.