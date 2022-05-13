Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

В «Реале» уверены, что подпишут Мбаппе

сегодня, 21:56

Руководство «Реала» считает, что летом в клуб перейдет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Мадридцы уже приготовили для футболиста 5-летний контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.

Напомним, что после завершения текущего сезона Мбаппе станет свободным агентом.

Все новости
СлухиРоналду ещё не решил, стоит ли ему оставаться в МЮ на следующий сезон
Сегодня, 22:06
СлухиДибала интересен «Роме»
Сегодня, 19:28
Агент: «Де Томас не перейдёт в „Севилью“»
Сегодня, 19:27
Слухи«Бавария» продолжает следить за Мане
Сегодня, 19:13
Президент «Баварии»: «Левандовски отработает свой контракт»
Сегодня, 18:27
Нагельсманн подтвердил, что «Бавария» подпишет Мазрауи
Сегодня, 16:39
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:20
Ожидаем такое фото этим летом?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:18
С детства за Реал Мадрид
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:07
Старая песня о главном !)
Он уже как пол года назад подписал договорённость с Реал. А сейчас продолжается помпея о каких-то историях про президента Франции и т.д и т.п . Хватит уже фантазировать и вбрасывать в эфир разную чушь.
NOVA
NOVA
сегодня в 22:07, ред.
надеюсь так оно и будет, дай бог!!!
beefs
beefs
сегодня в 22:01
К лету будет раздрай...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 22:00
Перес зуб даёт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 