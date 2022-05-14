Левандовски: «Я не буду подписывать новый контракт с „Баварией“»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил информацию, что хочет уйти из клуба.
Я не буду подписывать новый контракт. Мы должны найти наилучшее решение для обеих сторон.
Я сказал клубу, что если поступит предложение, то мы должны рассмотреть его. Не только ради меня, но и ради клуба тоже.
По всей видимости кто то позвал и предложил хороший куш...
Пошел поляк на предпенсионный , финансовый рывок...
По всей видимости кто то позвал и предложил хороший куш...
Пошел поляк на предпенсионный , финансовый рывок...