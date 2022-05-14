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Левандовски: «Я не буду подписывать новый контракт с „Баварией“»

сегодня, 20:39

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил информацию, что хочет уйти из клуба.

Я не буду подписывать новый контракт. Мы должны найти наилучшее решение для обеих сторон.

Я сказал клубу, что если поступит предложение, то мы должны рассмотреть его. Не только ради меня, но и ради клуба тоже.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:13
Так тому и быть!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:56
Будет перебираться южнее - чтобы зимой не мерзнуть под одеялом...
По всей видимости кто то позвал и предложил хороший куш...
Пошел поляк на предпенсионный , финансовый рывок...
Elliada
Elliada
сегодня в 20:45
Поляк гнилым, как польские яблоки, оказался
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:42
Надо поиграть где нибуть ещё!
beefs
beefs
сегодня в 20:41
чем же его обидели, мог бы в Баварии и закончить карьеру...
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