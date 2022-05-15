«Теперь всё зависит от нас». Головин о 2-м месте «Монако» за тур до конца

Полузащитник «Монако» дал комментарий после матча Лиги 1 с «Брестом» (4:2).

Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать.

Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — это всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу.

Естественно, это серьезный шаг к достижению цели [выход на 2-е место в таблице]. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место.