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«Теперь всё зависит от нас». Головин о 2-м месте «Монако» за тур до конца

сегодня, 08:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 2Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча Лиги 1 с «Брестом» (4:2).

Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать.

Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — это всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу.

Естественно, это серьезный шаг к достижению цели [выход на 2-е место в таблице]. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место.

В 38-м туре «Монако» встретится на выезде с «Лансом».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 09:32
Это хороший сезон?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:09
Всё правильно сказал
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:07
А что Головина разве выпускают ?
Он же лавочник навсегда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:06
Не думаю что Ланс прервёт серию из 9-ти побед подряд у Монако....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:05
Хороший сезон для Монако и Головина.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:01, ред.
"Наша задача - хорошо играть в футбол, забивать больше голов".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:58
Это хорошо для Монако...
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