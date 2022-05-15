ЦСКА может сменить генерального директора после окончания сезона

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сегодня, 10:59

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона.

Перед армейской командой в нынешнем сезоне стояла задача занять место не ниже второго в РПЛ и выиграть Кубок страны. Ни одна из целей не была достигнута.

По информации источника, одним из кандидатов на замену Бабаеву является Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».