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ЦСКА может сменить генерального директора после окончания сезона

сегодня, 10:59

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона.

Перед армейской командой в нынешнем сезоне стояла задача занять место не ниже второго в РПЛ и выиграть Кубок страны. Ни одна из целей не была достигнута.

По информации источника, одним из кандидатов на замену Бабаеву является Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:00
Грядут перемены.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:41
Видно будет чистка!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:40
Ивановский Текстильщик это вещь !
Теперь чемпионы !
dеigandre
dеigandre ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Ндиайя привёз в Россию ЦСКА с Бабаевым, а текстильщик его в аренду взял.
Izmar
Izmar
сегодня в 11:26
Пошли по пути старшего брата спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Орешкин убирает людей гинера...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:24
Надо с тренеров начинать , они дубы стоеросовые , а Бабаев фигура не первостепенная в данный момент. Ну а так что, Дуданец это же менеджер из великого ивановского Текстильщика, это именно тот гений, который открыл стольких звёзд мирового футбола, привозя их буквально за копейки на фоне отсутствия бюджета. Теперь кони точно порвут всех и вся. Не то, что Бабаев, который даже захудалых кришти с лео привезти не смог. Этот человек привез в Россию Ндиайя. И он же превратил ивановский клуб из середняка ФНЛ в безнадежного аутсайдера с фальштренером из дубля ЦСКА вместо коренного уроженца области Павлова с опытом и репутацией....:((((
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:16
Они хотят Цорна))) Иваново мелковато для коняшек.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
Парень то классный, но не всякий парень может работать на такой должности, а то, что это фейк подтверждается тем, что Бабаев это чел Гинера, а Гинер пока ещё имеет вес в клубе. А то, что ЦСКА не выполнил задачу на сезон скорее "заслуга" тренерского тандема, а не Бабаева
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:14
Ну это было раньше. А сейчас традиции могут и перевернуть я. Хотя конечно вина в этом не только Бабаева.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:12
А чем вам не нравиться парень из Иваново?

Город невест... Заодно и подтянете "Текстильщика"!)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:06
Ротация кадров - дело Хорошее..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:05
Слухи, не более.
Провальный сезон вина не столько Бабаяна, сколько всего руководства клуба и тренеров в том числе. Искать крайнего и вешать на него всех собак не в традиции клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:02
Это замена даже не шила на мыло, а шила на стакан воды. Из ивановского текстильщика??? Круть!!!!
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