ЦСКА может сменить генерального директора после окончания сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона.
Перед армейской командой в нынешнем сезоне стояла задача занять место не ниже второго в РПЛ и выиграть Кубок страны. Ни одна из целей не была достигнута.
По информации источника, одним из кандидатов на замену Бабаеву является Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».
Теперь чемпионы !
Теперь чемпионы !
Город невест... Заодно и подтянете "Текстильщика"!)
Город невест... Заодно и подтянете "Текстильщика"!)
Провальный сезон вина не столько Бабаяна, сколько всего руководства клуба и тренеров в том числе. Искать крайнего и вешать на него всех собак не в традиции клуба.
Провальный сезон вина не столько Бабаяна, сколько всего руководства клуба и тренеров в том числе. Искать крайнего и вешать на него всех собак не в традиции клуба.