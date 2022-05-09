Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост главы Судейского комитета РФС

Ашот Хачатурянц заявил о намерении прекратить совмещение должностей президента РПЛ, руководителя Судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии РФС.
Как долго я намерен быть руководителем СК и ЭСК? Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца РПЛ сезона-2021/2022. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния. Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС.
Ранее появлялась информация, что Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию.
Самое обидное, что это демагог останется на страницах форумов как гений, которому не дали доработать.
Ведь при нем вводят фанайди и увеличивают посещаемость.
Отменяют частично лимит и увеличивают количество молодых российских игроков.
При нем разбираться в судействе и наказывают начальника судей
Самое обидное, что это демагог останется на страницах форумов как гений, которому не дали доработать.
Ведь при нем вводят фанайди и увеличивают посещаемость.
Отменяют частично лимит и увеличивают количество молодых российских игроков.
При нем разбираться в судействе и наказывают начальника судей