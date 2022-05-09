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Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост главы Судейского комитета РФС

сегодня, 14:14

Ашот Хачатурянц заявил о намерении прекратить совмещение должностей президента РПЛ, руководителя Судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии РФС.

Как долго я намерен быть руководителем СК и ЭСК? Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца РПЛ сезона-2021/2022. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния. Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС.

Ранее появлялась информация, что Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:46
Я думаю в связи с ситуацией, финансирование спорта в целом, и футбола, в частности, очень сократится. Ему, когда избирался, обещали, наверное, громадное бабло, а сейчас разобещали: зарабатывайте сами!
Самое обидное, что это демагог останется на страницах форумов как гений, которому не дали доработать.
Ведь при нем вводят фанайди и увеличивают посещаемость.
Отменяют частично лимит и увеличивают количество молодых российских игроков.
При нем разбираться в судействе и наказывают начальника судей
BDA81
BDA81
сегодня в 14:37
Ой , как то резко парнишка стал собирать вещички. Ой не к добру ))) Видать хвост где то поджали,что всё бросает ))
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 14:37
Давно пора его выгнать, с его приходом только хуже стало в разы...
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 14:26
Все может быть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:20
В Лондон собрался!!!
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