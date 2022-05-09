Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост главы Судейского комитета РФС

Ашот Хачатурянц заявил о намерении прекратить совмещение должностей президента РПЛ , руководителя Судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии РФС .

Как долго я намерен быть руководителем СК и ЭСК? Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца РПЛ сезона-2021/2022. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния. Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС .