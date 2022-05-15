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Салихова: «Судьи — холуи у газпромовского руководства»

сегодня, 22:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить. Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена.

Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессивать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола. Хочется, чтобы у каждого спартаковского футболиста появилась возможность заиграть в лучших чемпионатах — как это случилось с Жиго.

И ещё — не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень наделялись, что «Зенит» разнесет нас. Так вот пусть страна видит все, что происходит с российским футболом и делает выводы.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 23:42
Чё так ржешь?). Ничего смешного нет. На то она и мать, чтобы защищать своих детей. Видел, когда-нибудь, как наседка курица защищает своих цыплят? Вот она похожа на эту курицу в хорошем смысле слова).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:37
Я бы не стал Слуцкого сравнивать с Жанной. Хотя бы потому, что она дэвушка...лол)).
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:16
Однако смелое заявление.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:14
Салихова: «Судьи — холуи у газпромовского руководства».
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 23:13
К слову, Слуцкий то же самое про судей после каждого матча говорит, но его почему-то не называют Жанной д'Арк
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 23:12
Лол, так среди болельщиков "Спартака" 80% таких Жанн д'Арк тогда.

Но не все - эскортницы, которые, когда была возможность реально что-то сделать (напомню, изначально Лёня ее в Совет Директоров засунул), вместо этого громогласно увольняются и поливают всех (а Салихова в целом это делает, по ее мнению козлы все от руководства "Спартака" и ее тренеров до руководства РФС, судей и "Зенита") грязью.
BDA81
BDA81 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 23:09
А чего так Спартаковцы в 90-е то не орали )))Когда грабили клубы,какие то золотые матчи придумывали )))Ротор и Аланию при первой возможности убивали ))) Люблю я нашу лигу за цирк )))И главное всегда только Спартак вечно не доволен,сколько помню всё что то не так ))) По моему не одного сезона не было,даже когда почти без поражений заканчивали и то всё охали,ахали))Заговоры искали))) Вообщем Зарема истинная мать Спартака)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:51
По моему, это контрольный выстрел. Сжигание всех мостов и тп. Но в общем она права. Жанна ДАрк российского футбола. Защитница Спартака, игроков, тренеров и многих других людей, чей труд незаметен, не на виду. Хотя чую буду в меньшинстве в своем мнение).
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