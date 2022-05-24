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Колосков: «Хотелось бы, чтобы был Кубок Лиги, главное — найти деньги»

24 мая 2022, 11:30

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном создании Кубка Лиги и расширении РПЛ.

Хотелось бы, чтобы был Кубок Лиги, главное — найти деньги. Найдут ли? Мне бы хотелось. Я со своей пенсией вряд ли помогу обеспечить финансирование.

Отрицательно отношусь к желанию клубов расширить Лигу. Девять клубов — против, семь — за. Логика простая: они не хотят вылетать. Они не вредители, просто им не удалось.

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Все комментарии
альсато
альсато
24 мая 2022 в 13:43
и на хрена такой кубок?..лучше бы в кубке России сделали домашние и гостевые матчи....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая 2022 в 13:10
Спонсоров в России найти можно!
МапС
МапС
24 мая 2022 в 12:44, ред.
Пенсии не хватит.
А вот если мошной тряхнуть - будет достаточно.
По ходу Корейко нервно курит в сторонке.
ДСА
ДСА
24 мая 2022 в 12:00
Вылет из Премьер-Лиги для многих означает смерть, ведь финансирование в ФНЛ совсем другое.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 мая 2022 в 11:48
На твоих счетах мб поискать?) Все помнят, как ты как президент гонял деньги РФС через свои счета и как телеканалы показывали дворцы твоих родственников-кошельков))
izrafel
izrafel
24 мая 2022 в 11:41
Все упирается опять в финансы
sv_1969
sv_1969
24 мая 2022 в 11:32
Надеюсь кубок будет
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