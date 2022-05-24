Колосков: «Хотелось бы, чтобы был Кубок Лиги, главное — найти деньги»

Почетный президент РФС поделился мнением о возможном создании Кубка Лиги и расширении РПЛ .

Хотелось бы, чтобы был Кубок Лиги, главное — найти деньги. Найдут ли? Мне бы хотелось. Я со своей пенсией вряд ли помогу обеспечить финансирование.

Отрицательно отношусь к желанию клубов расширить Лигу. Девять клубов — против, семь — за. Логика простая: они не хотят вылетать. Они не вредители, просто им не удалось.