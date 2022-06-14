Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» договорилось с сербским тренером Йокановичем

14 июня 2022, 18:11

Сербский тренер Славиша Йоканович возглавит «Динамо».

По данным источника, стороны договорились о заключении контракта. Юристы уладили все детали сделки, официально о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено до конца этой недели.

За свою карьеру Йоканович работал в «Партизане» (2008-2009), таиландском «Муангтонг Юнайтед» (2012-2013), «Левски» (2013), «Эркулесе» (2014), «Уотфорде» (2014-2015), «Маккаби» из Тель-Авива (2015), «Фулхэме» (2015-2018), катарском «Аль-Гарафа» (2019-2021) и «Шеффилд Юнайтед» (2021).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФедотов прилетел в Москву и согласовал контракт с ЦСКА
13 июня 2022
СлухиГанчаренко и Галактионов претендуют на пост главного тренера «Шерифа»
13 июня 2022
Кузнецов: «Верю, что у Федотова получится в ЦСКА»
13 июня 2022
В «Спартаке» рассказали, что клуб нашёл нового тренера за несколько дней
12 июня 2022
В «Спартаке» рассказали, почему Ваноли покинул клуб
12 июня 2022
Гогниев: «Переговоров ни с кем не веду»
12 июня 2022
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ minai (раскрыть)
15 июня 2022 в 05:18
Да нет, просто я имел ввиду, раз уж него в таком сильном турнире как Чемпионшип удавалось выдавать хорошие результаты, то в РПЛ всё куда легче должно сложиться....
minai
minai ответ A.S.A (раскрыть)
14 июня 2022 в 22:48
Стесняюсь спросить: А что, Динамо нуждается в выведении из низшего дивизиона в РПЛ ?
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
14 июня 2022 в 21:24
Однажды, было это в 2017г., Борисыч заявил, что Калитвинцев- классный тренер. Через неделю, Калитвинцева уволили. Не знаю, возможно, кому-то, его мнение интересно, но мне- точно нет.
David Young
David Young ответ AleS (раскрыть)
14 июня 2022 в 21:22
Нечастый гость, в этом году ничего не писал, но возможно не насовсем покинул сайт.
https://www.soccer.ru/users/borisych1
AleS
AleS ответ David Young (раскрыть)
14 июня 2022 в 21:17
А Борисыч1 еще тут комментит, не знаешь?
112910415
112910415
14 июня 2022 в 21:13
ну ... неожиданно
Dinamo
Dinamo
14 июня 2022 в 21:06
Не знаю, кто это, да впрочем это уже и не важно. Этот мусорный чемпионат никому больше не интересен. Удачи ему в следующем клубе (судя по списку в каком-нибудь Аль-Неизди (Кувейт)), который будет после Динамо.
stanichnik
stanichnik ответ David Young (раскрыть)
14 июня 2022 в 20:09, ред.
Доброго Здоровья, David!
После расставания со шварцем я с огромным оптимизмом жду в команде нового наставника и очень надеюсь, что под его началом команда не только будет приносить положительный результат, но показывать игру от которой будут в восторге болельщики Динамо и других команд.

Что касается этого специалиста, то для меня это полная загадка ничего определённого сказать не могу, разве что, добро пожаловать в Динамо и удачи и успехов в моём любимом клубе.

То же самоё чувство у меня было и когда в команду приходил шварц, но уже после пяти-шести игр у меня появился негатив к Главному тренеру и от матча к матчу он только усиливался. Как будет на этот раз, всё зависит от результатов его работы, от качества и рисунка игры команды, способности менять её в зависимости от характера и развития той или иной ситуации на поле.

Первые выводы можно будет сделать после пяти-шести туров. Очень надеюсь, что не буду разочарован сербским наставником. Вперёд Динамо! Одна жизнь-Одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (комментарий удален) (раскрыть)
14 июня 2022 в 19:41, ред.
Список то большой, побед больших нет. Лучше, было бы наоборот....
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
14 июня 2022 в 19:22, ред.
Дэвид, приветствую Вас!

Не знаю этого тренера, никогда не видел его, но одно знаю точно - это очередное ПРОТЕЖЕ Бувача. Время покажет, что представляет из себя новый ГТ Динамо.

Если работу шварца, я видел ещё до его прихода в Динамо (в Майнце), то с Йокановичем не знаком. В одном я уверен - такой ненависти и антипатии как к шварцу к новому тренеру у меня не будет, возможно даже появится симпатия. Всё будет зависить от его успешной работы в клубе.

Удачи новому ГТ Динамо!!!
КЭТиК
КЭТиК
14 июня 2022 в 19:17
Не самый суперспециалист.
A.S.A
A.S.A
14 июня 2022 в 19:10, ред.
Интересный вариант, тренер который любит ставить в своих командах атакующий футбол, правда защита в его командах заметно хромает.

Выводил в АПЛ из Чемпионшипа такие клубы как Уотфорд и Фулхэм, так что и в РПЛ у него должно получиться не хуже, т.к в составе Динамо достаточно хороших молодых исполнителей в атакующей линии.
drug01
drug01
14 июня 2022 в 19:04
Верный шаг, теперь за работу
shlomo2
shlomo2
14 июня 2022 в 19:02
Не знаю такого...от слова совсем
David Young
David Young
14 июня 2022 в 18:25
Ждём мнений stanichnik, gentlewolf, Capral, баска, и других болельщиков Динамо Москвы.
Ironigor
Ironigor
14 июня 2022 в 18:20, ред.
Это не тренер, а какой-то турист !)


Покорение Российского футбола ⚽️ !))
А я еду, а я еду за деньгами 💰 💰 💰 ,
Говорят там хорошо платят, не за что !
А потом ещё крутые отходные !)
Герд Мюллер
Герд Мюллер
14 июня 2022 в 18:18, ред.
Малоизвестный тренер.
Шуnя771
Шуnя771
14 июня 2022 в 18:12
Вот и хорошо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 