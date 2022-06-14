«Динамо» договорилось с сербским тренером Йокановичем

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14 июня 2022, 18:11

Сербский тренер возглавит «Динамо».

По данным источника, стороны договорились о заключении контракта. Юристы уладили все детали сделки, официально о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено до конца этой недели.

За свою карьеру Йоканович работал в «Партизане» (2008-2009), таиландском «Муангтонг Юнайтед» (2012-2013), «Левски» (2013), «Эркулесе» (2014), «Уотфорде» (2014-2015), «Маккаби» из Тель-Авива (2015), «Фулхэме» (2015-2018), катарском «Аль-Гарафа» (2019-2021) и «Шеффилд Юнайтед» (2021).