«Динамо» договорилось с сербским тренером Йокановичем

Сербский тренер Славиша Йоканович возглавит «Динамо».
По данным источника, стороны договорились о заключении контракта. Юристы уладили все детали сделки, официально о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено до конца этой недели.
За свою карьеру Йоканович работал в «Партизане» (2008-2009), таиландском «Муангтонг Юнайтед» (2012-2013), «Левски» (2013), «Эркулесе» (2014), «Уотфорде» (2014-2015), «Маккаби» из Тель-Авива (2015), «Фулхэме» (2015-2018), катарском «Аль-Гарафа» (2019-2021) и «Шеффилд Юнайтед» (2021).
Не знаю этого тренера, никогда не видел его, но одно знаю точно - это очередное ПРОТЕЖЕ Бувача. Время покажет, что представляет из себя новый ГТ Динамо.
Если работу шварца, я видел ещё до его прихода в Динамо (в Майнце), то с Йокановичем не знаком. В одном я уверен - такой ненависти и антипатии как к шварцу к новому тренеру у меня не будет, возможно даже появится симпатия. Всё будет зависить от его успешной работы в клубе.
Удачи новому ГТ Динамо!!!
Не знаю этого тренера, никогда не видел его, но одно знаю точно - это очередное ПРОТЕЖЕ Бувача. Время покажет, что представляет из себя новый ГТ Динамо.
Если работу шварца, я видел ещё до его прихода в Динамо (в Майнце), то с Йокановичем не знаком. В одном я уверен - такой ненависти и антипатии как к шварцу к новому тренеру у меня не будет, возможно даже появится симпатия. Всё будет зависить от его успешной работы в клубе.
Удачи новому ГТ Динамо!!!
После расставания со шварцем я с огромным оптимизмом жду в команде нового наставника и очень надеюсь, что под его началом команда не только будет приносить положительный результат, но показывать игру от которой будут в восторге болельщики Динамо и других команд.
Что касается этого специалиста, то для меня это полная загадка ничего определённого сказать не могу, разве что, добро пожаловать в Динамо и удачи и успехов в моём любимом клубе.
То же самоё чувство у меня было и когда в команду приходил шварц, но уже после пяти-шести игр у меня появился негатив к Главному тренеру и от матча к матчу он только усиливался. Как будет на этот раз, всё зависит от результатов его работы, от качества и рисунка игры команды, способности менять её в зависимости от характера и развития той или иной ситуации на поле.
Первые выводы можно будет сделать после пяти-шести туров. Очень надеюсь, что не буду разочарован сербским наставником. Вперёд Динамо! Одна жизнь-Одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!
После расставания со шварцем я с огромным оптимизмом жду в команде нового наставника и очень надеюсь, что под его началом команда не только будет приносить положительный результат, но показывать игру от которой будут в восторге болельщики Динамо и других команд.
Что касается этого специалиста, то для меня это полная загадка ничего определённого сказать не могу, разве что, добро пожаловать в Динамо и удачи и успехов в моём любимом клубе.
То же самоё чувство у меня было и когда в команду приходил шварц, но уже после пяти-шести игр у меня появился негатив к Главному тренеру и от матча к матчу он только усиливался. Как будет на этот раз, всё зависит от результатов его работы, от качества и рисунка игры команды, способности менять её в зависимости от характера и развития той или иной ситуации на поле.
Первые выводы можно будет сделать после пяти-шести туров. Очень надеюсь, что не буду разочарован сербским наставником. Вперёд Динамо! Одна жизнь-Одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!