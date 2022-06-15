Дани Алвес подтвердил, что покидает «Барселону»

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15 июня 2022, 21:10

Защитник в своих соцсетях подтвердил, что покидает «Барселону».

«Сине-гранатовые» приняли решение не продлевать контракт с бразильцем. Он станет свободным агентом.

Напомним, что Алвес возвращался в «Барселону» в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона 2021/22.