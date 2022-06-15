Дани Алвес подтвердил, что покидает «Барселону»

Защитник Даниэль Алвес в своих соцсетях подтвердил, что покидает «Барселону».
«Сине-гранатовые» приняли решение не продлевать контракт с бразильцем. Он станет свободным агентом.
Напомним, что Алвес возвращался в «Барселону» в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона 2021/22.
Это как раз тот самый случай, когда проявилось истинное лицо Лапорты как руководителя, так и человека, не смыслящего в футболе. Ведь даже при всех косяках бразильца как дефа, молодняку, вроде Деста, или того же Мингесы, у него можно было ещё очень многому научиться ... Эх и клоуны каталонские!
Это как раз тот самый случай, когда проявилось истинное лицо Лапорты как руководителя, так и человека, не смыслящего в футболе. Ведь даже при всех косяках бразильца как дефа, молодняку, вроде Деста, или того же Мингесы, у него можно было ещё очень многому научиться ... Эх и клоуны каталонские!