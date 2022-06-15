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Дани Алвес подтвердил, что покидает «Барселону»

15 июня 2022, 21:10

Защитник Даниэль Алвес в своих соцсетях подтвердил, что покидает «Барселону».

«Сине-гранатовые» приняли решение не продлевать контракт с бразильцем. Он станет свободным агентом.

Напомним, что Алвес возвращался в «Барселону» в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона 2021/22.

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Все комментарии
протон
протон
16 июня 2022 в 03:45
По любому спасибо тебе Алвес и за те годы когда ты с Месси творил, накатывал ему шелевральные пасы и спасибо за этот сезон бро!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
16 июня 2022 в 02:49
Да ладно уж, может в тренерский штаб щас войдёт
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 июня 2022 в 23:06, ред.
Лапорта пр.и.д.у...ок. Алвес - это опыт! Многолетний опыт, класс и толстая шкура, позволяющая с холодной головой играть и строить ритм даже в самых аховых ситуациях и условиях. В Барсе, ментально, кроме него, такой только Буся и Жора, физические кондиции которых, ни в какое сравнение с бразильцем.

Это как раз тот самый случай, когда проявилось истинное лицо Лапорты как руководителя, так и человека, не смыслящего в футболе. Ведь даже при всех косяках бразильца как дефа, молодняку, вроде Деста, или того же Мингесы, у него можно было ещё очень многому научиться ... Эх и клоуны каталонские!
протон
протон
15 июня 2022 в 22:43
Ему в следующем сезоне 40 лет, при его фланговой специализации это критично. Он занимает место в команде и на поле, а на это место нужно наигрывать кого-то из молодых на долгие годы вперед. Клуб вроде Барсы должен жить не сиюминутными интересами с горизонтом планирования на пару месяцев вперед, а смотреть вперед на пару сезонов минимум.

Алвеш - супер-заслуженный ветеран клуба, но нельзя сказать, что Барса отнеслась к нему несправедливо. Ему давали много шансов, он собрал уйму трофеев, и даже в предпенсионном возрасте клуб нашел для него возможность играть. Пора давать дорогу молодым. Дело не в Десте, в конце концов Барса воспитает или найдет на это место бегунка с хорошим виденьем поля.
Romeo 777
Romeo 777
15 июня 2022 в 22:43
К нему можно по разному относиться, но, как футболист он был шикарным правым защитником, в ТОП 10 лучших ПЗ за всю историю футбола по моему мнению точно входит.
95-shishani-95
95-shishani-95
15 июня 2022 в 22:40
Мessi 10
ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
Сегодня 21:54
Интересно по каким таким параметрам Марсело был лучше Алвеса?
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У кого из них техника лучше? У кого из них Дриблинг лучше? У кого из них точность передач лучше?
sir_Alex
sir_Alex
15 июня 2022 в 22:09
Не сложилось. Пора на заслуженный отдых.
Juventus CR7
Juventus CR7
15 июня 2022 в 21:57
Его ошибкой было возвращаться в родной клуб!! Что он хотел етим показать хз!! Чтобы годик погреть скамейку и уйти!! Чтобы на представлении по Камп Ноу пройтись в тапочках!! После первого ухода он был лидером в защите и топом на своем фланге!! И то руководство его упустило!! А сейчас решило подписать смысл!! Они наверно и сами себя спрашивают тоже самое!! Ну а в общем в свой пик он был очень хорошо! З самоотдачей, упорством, цепкостью всегда в единоборствах был до конца, если учитывать его рост и вес!! И ето ему не мешало в большинстве случаев выходить победителем в борьбе за мяч!!
Мessi 10
Мessi 10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
15 июня 2022 в 21:54
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 июня 2022 в 21:52
    Наверное уже чтото присмотрел!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    15 июня 2022 в 21:46, ред.
    Это он самый титулованный игрок в истории футбола? Мдааа, возраст по-любому берёт своё, теперь он не нужен топ клубам. А раньше с радостью подписали бы его большинство клубов, если не все. Хоть он и был нашим соперником, то есть, игроком наших извечных врагов (прим. Барселона). Он завоевал многое в футболе. Надо признать его заслуги. Сильным игроком он был в своё время. Он почти как наш Марсело для Барселоны был, только справа. Хоть Марсело и был лучше него. Столько титулов завоевал в Барселоне, Ювентусе, ПСЖ и в Бразилии. Это очень достойный результат для футболиста. Посмотрим, где теперь остановятся Марсело и Алвес...
    hjlzuf
    hjlzuf
    15 июня 2022 в 21:18
    Стал свободным, будет сам искать себе команду.
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