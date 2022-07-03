Цорн: «Мы не видим рисков побега Циннбауэра, это исключено»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн считает, что клуб сможет рассчитывать на нового главного тренера Джо Циннбауэра в долгосрочной перспективе.

Для нас были важны следующие критерии: опыт работы в топ-лиге и схожий с нашим взгляд на философию игры. Прежде чем подписать контракт с Джо, мы дали ему задание проанализировать нашу команду. Выводы, которые он сделал, сошлись с нашей идеей и нашим видением развития команды.

С приходом Циннбауэра наш тренерский штаб можно считать полностью укомплектованным. Все остальные тренеры останутся в штабе, команду больше никто не покинет. Он принял решение приехать, и это решение было четким и конкретным. Мы не видим рисков побега. Такая возможность исключена.