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Цорн: «Мы не видим рисков побега Циннбауэра, это исключено»

03 июля 2022, 10:19

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн считает, что клуб сможет рассчитывать на нового главного тренера Джо Циннбауэра в долгосрочной перспективе.

Для нас были важны следующие критерии: опыт работы в топ-лиге и схожий с нашим взгляд на философию игры. Прежде чем подписать контракт с Джо, мы дали ему задание проанализировать нашу команду. Выводы, которые он сделал, сошлись с нашей идеей и нашим видением развития команды.

С приходом Циннбауэра наш тренерский штаб можно считать полностью укомплектованным. Все остальные тренеры останутся в штабе, команду больше никто не покинет. Он принял решение приехать, и это решение было четким и конкретным. Мы не видим рисков побега. Такая возможность исключена.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 20:29
татуировку с буквой сделали ? )
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДАША Д (раскрыть)
03 июля в 12:47, ред.
Развернутся и уехать может любой и каждый, но опять же надо смотреть на ситуацию.
Те кто хотел уехали сразу, некоторые дождались окончания сезона и потом уже уехали.
Те же кто только сейчас приходят в клубы, как тренеры, так и игроки уже осознают всю ситуацию и на политику не смотрят.
Да может случиться так, что не получится и кто-нибудь решит уйти, но думаю в клубах такие варианты обговаривают и уже страхуются на сей счёт.
cska1948
cska1948
03 июля в 10:51
"...Мы не видим рисков побега..."
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Похоже паспорт отобрали...
Знатог
Знатог
03 июля в 10:42
Начальник лагеря уверен что никто устроит побег. И то правда, куда ж Циннбауэр сбежит от Цорна.
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 10:24
Легко повернется и уйдет.
Гость
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