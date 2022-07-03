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Юсупов: «Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды»

03 июля 2022, 10:07

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, почему игроки южан вряд ли пойдут в ЦСКА за бывшим наставником команды Владимиром Федотовым.

Во-первых, у нас контакты, во-вторых, мы не молодые. Покупать нас мало кто будет. Все-таки сейчас тенденция покупать молодых, чтобы потом в случае чего на них можно было заработать. Это всего лишь размышления. Мы не жалуемся, что главное. У нас прекрасные условия. Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды, хотя после второго места есть спрос.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 июля в 10:37
Здравые рассуждения не мальчика, а мужа. Респект.
shlomo
shlomo
03 июля в 10:18
Сочи сейчас не позавидуешь
aiz27
aiz27
03 июля в 10:16
Здравствуйте! Могу я откорректировать названия своих команд?
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
03 июля в 10:14
Спасибо.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
03 июля в 10:11
Здравствуйте.

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КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 10:08
Медалек хочется ещё.
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