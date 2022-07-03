Юсупов: «Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды»

Полузащитник «Сочи» рассказал, почему игроки южан вряд ли пойдут в ЦСКА за бывшим наставником команды .

Во-первых, у нас контакты, во-вторых, мы не молодые. Покупать нас мало кто будет. Все-таки сейчас тенденция покупать молодых, чтобы потом в случае чего на них можно было заработать. Это всего лишь размышления. Мы не жалуемся, что главное. У нас прекрасные условия. Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды, хотя после второго места есть спрос.