Юсупов: «Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, почему игроки южан вряд ли пойдут в ЦСКА за бывшим наставником команды Владимиром Федотовым.
Во-первых, у нас контакты, во-вторых, мы не молодые. Покупать нас мало кто будет. Все-таки сейчас тенденция покупать молодых, чтобы потом в случае чего на них можно было заработать. Это всего лишь размышления. Мы не жалуемся, что главное. У нас прекрасные условия. Не хотелось бы, чтобы сейчас кто-то уходил из команды, хотя после второго места есть спрос.
"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации."
Восемь часов в тех двух случаях (до этого комментария Вы написали сегодня два комментария) уже прошло.
За этот комментарий Вы получили очки ввиду того что если писать на главной странице конкурса или на странице хэштега (второе находится здесь - https://www.soccer.ru/hashtags/конкурс_прогнозов) комментарии попадают в самый недавний опубликованный материал.
"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации."
Восемь часов в тех двух случаях (до этого комментария Вы написали сегодня два комментария) уже прошло.
За этот комментарий Вы получили очки ввиду того что если писать на главной странице конкурса или на странице хэштега (второе находится здесь - https://www.soccer.ru/hashtags/конкурс_прогнозов) комментарии попадают в самый недавний опубликованный материал.