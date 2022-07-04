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Кессье — игрок «Барселоны»

04 июля 2022, 15:14

Полузащитник Франк Кессье перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт сроком до 2026 года. В соглашении прописаны отступные в размере 500 млн евро.

Кессье достался каталонцам бесплатно, поскольку недавно покинул «Милан» на правах свободного агента.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
04 июля в 18:59
Согласитесь, но трансфер же и вправду сильный. А насчет проблем....так они у всех есть, просто я считаю, что Кессье в разы сильнее Бускетса
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
04 июля в 18:40
Будут...,будут проблемы, но гораздо меньше, конечно.
протон
протон
04 июля в 18:04
Круто ,Лапорта браво
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 17:48
А каков подписной бонус?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 июля в 17:42
Очень достойное усиление, тем более бесплатно...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 июля в 17:18
Это прям очень крутой игрок.
Zhgoon
Zhgoon
04 июля в 17:13
Если так смотреть, то на пятерочку он отыграл всего сезона полторы наверное. Три года был мешком. Последний сезон тоже неуверенно сыграл. В ЛЧ его возили только так.
Бесплатно это хорошо, но и зарплату ему конскую прописали, поэтому в случае чего избавляться будет сложновато.
STVA 1
STVA 1 ответ Roger Young (раскрыть)
04 июля в 16:41
До топа можно подрасти!
Roger Young
Roger Young
04 июля в 16:36
Толковый игрок, но не топовый. Странно, что достался даром.
Agamaga........
Agamaga........
04 июля в 16:26
Не следил за Миланом, не знаю насколько силён свободный агент Кессье, да это даже не важно, потому что после перехода в Испанию, даже сильные игроки не могут себя реализовать. Отступные можно было прописать и 100 лямов, всё равно за такие деньги его никто не купит.
A.S.A
A.S.A
04 июля в 16:12
Отличное усиление для Барселоны! Получить такого игрока басплатно это здорово!
Если будет играть так же как в Милане, то проблем в центре поля у сине-гранатовых не будет
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
04 июля в 16:03
Свободные агенты лучше во много раз,так как экономия большая,если св агент сильный футболист.Гранда России Дзюбу,хотя он обычный середняк и свободным агентом не выписали бы ни один клуб запада.
3ton
3ton
04 июля в 15:51
Один из лидеров чемпионского Милана.
Бесплатно - это хорошо 😀
Elliada
Elliada
04 июля в 15:45
Интересно, у Барселоны есть какая-то стратегия или они подписывают всех хороших футболистов, которые стали свободными агентами, чтобы сэкономить
David Young
David Young
04 июля в 15:37
Жаль что так вышло.
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 15:32
Поздравления Франку!
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:17
Нормальный трансфер
Гость
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