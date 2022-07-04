Кессье — игрок «Барселоны»

Полузащитник Франк Кессье перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт сроком до 2026 года. В соглашении прописаны отступные в размере 500 млн евро.
Кессье достался каталонцам бесплатно, поскольку недавно покинул «Милан» на правах свободного агента.
Если будет играть так же как в Милане, то проблем в центре поля у сине-гранатовых не будет
Если будет играть так же как в Милане, то проблем в центре поля у сине-гранатовых не будет
Бесплатно это хорошо, но и зарплату ему конскую прописали, поэтому в случае чего избавляться будет сложновато.
Бесплатно это хорошо, но и зарплату ему конскую прописали, поэтому в случае чего избавляться будет сложновато.