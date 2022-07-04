«Арсенал» призвал на помощь Жезуса. Бразилец сменил чемпионский «Сити» на команду невезучих

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04 июля 2022, 15:04

Кто от этого выиграет?

Жезус оказался лишним в «Манчестер Сити»

25-летний бразильский форвард выиграл с «Манчестер Сити» больше титулов, чем «Арсенал» с момента образования Английской Премьер-Лиги — четыре против трех. В то же время полноценным преемником Серхио Агуэро Габриэль не стал, а ведь именно такую судьбу ему прочили несколько лет назад. У Жезуса солидная статистика в «Сити», он забил 95 голов и сделал 46 результативных передач в 233 матчах, вот только количество забитых мячей в каждом из трех последних сезонов неуклонно снижалось: 23 гола в кампании 2019/20, 14 — в сезоне 2020/21, 13 — в прошедшем сезоне 2021/22.

Можно ли сказать, что Жезус исчерпал себя в команде Хосепа Гвардиолы? Пожалуй, это недалеко от правды. В прошедшем сезоне у Габи не было номинального конкурента на позиции центрфорварда, но играл он не всегда, а забивал гораздо реже, чем ждут от наконечника атак топ-клуба. В итоге, «Манчестер Сити» пошел за Эрлингом Холандом, который должен стать первой звездой линии нападения, также не «Этихад» прибудет аргентинский форвард Хулиан Альварес. При такой кадровой конфигурации Жезус — третий лишний, поэтому прощание с ним абсолютно логично со спортивной точки зрения.

Цена вопроса — 45 миллионов фунтов

В финансовом плане «Манчестер Сити» тоже не остался внакладе. «Арсенал» заплатил 45 миллионов фунтов (почти 53 миллиона евро), при этом выплаты дортмундской «Боруссии» за трансфер Эрлинга Холанда составили 60 миллионов евро. Конечно, ради прихода норвежца пришлось еще выдать внушительные бонусы его агентам и отцу, но Габи Жезус все равно помог отбить часть затрат, да еще и в зарплатной ведомости освободил средства для содержания новичков.

Интересно, что «Манчестер Сити» не стал препятствовать трансферу Жезуса в другой клуб Премьер-Лиги, хотя можно было дождаться вариантов в других чемпионатах. Даже у «Реала» были виды на Габриэля, но мадридцы не сумели освободить место в составе для футболиста без паспорта ЕС , потому что вопрос с получением испанского гражданства Винисиусом затягивается во вине государственных органов Испании.

Зато после подтвержденного трансфера в «Арсенал» можем запустить режим чтения между строк. Во-первых, «Сити», вероятно, не считает «канониров» прямым конкурентом. И кто с этим поспорит? Во-вторых, сам Жезус признан чемпионами Англии менее перспективным и эффективным, нежели пришедшие на его позицию Холанд и Альварес. Похоже, в «Манчестер Сити» все просчитали и пришли к выводу, что переход Габи Жезуса в пятую команду АПЛ не изменит ландшафт чемпионата для «горожан» в неблагоприятную сторону. Пожалуй, так и есть.

«Арсенал» остро нуждался в форварде

Со стороны «Арсенала» приглашение Жезуса тоже выглядит вполне объяснимо: лондонцы отпустили свободными агентами Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, линию атаки пришлось собирать заново. «Канониры» сделали ставку на Габриэля Жезуса и продлили контракт с Эдди Нкетиа, решив животрепещущий вопрос двумя росчерками пера.

По крайней мере, решили формально. Нкетиа в юности прочили большую карьеру, но к 23 годам у Эдварда только 9 голов в Премьер-Лиге. Жезус — четырехкратный чемпион Англии, адаптированный к чемпионату и жизни на Туманном Альбионе, однако в команде Хосепа Гвардиолы он так и не вырос из штанишек «сына полка», в то время как Артета должен в одночасье сделать из него лидера атак.

Это не была сделка с бухты-барахты, «канониры» почти полгода тесно общались с агентом Жезуса Марчелло Петтинати, который помог договориться клубам и обеспечил переезд Габи из Манчестера в Лондон. И вряд ли дешево оценил свои услуги. Все трансферы с доминирующей ролью агентов в осуществлении сделки предполагают, что покупатель готов раскошелиться сверх официальных запросов продавца. Впрочем, в «Арсенале» все довольны, технический директор Эду отвергает любые сомнения:

Мы очень рады, что обеспечили трансфер Габриэля. Все, кто хорошо разбирается в футболе, знают качества Габи Жезуса. Это игрок, которым мы восхищаемся уже долгое время. Ему 25 лет, он постоянно выступает за сборную Бразилии, где тоже демонстрирует свой высокий уровень. Мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к своим новым товарищам по команде в преддверии нового сезона. Мы все приветствуем Габриэля в «Арсенале».

Микель Артета тоже воодушевлен:

Я очень взволнован. Клуб проделал огромную работу, чтобы пригласить игрока такого уровня. Я лично очень хорошо знаю Габриэля, и мы все хорошо знаем его по тому времени, которое он провел в Премьер-Лиге и был по-настоящему успешным. Мы давно хотели подписать нападающего, и теперь в «Арсенал» приходит игрок, которого мы все хотели здесь видеть. Поэтому я очень счастлив.

Трансфер в стиле «Арсенала» или новичок, который изменит судьбу «канониров»?

Наверное, в «Арсенале» знают точный рецепт «приготовления» Габи Жезуса, с которым Микель Артета знаком еще по совместной работе в «Манчестер Сити». Ну или в «Арсенале» работают слишком впечатлительные и наивные люди. Пытаюсь объяснить эйфорию в стане «канониров» после подписания Жезуса. Такое ощущение, что в Лондон приехал Левандовски или Бензема, а не парень, которого списали чемпионы Англии.

Факт остается фактом: «Арсенал» будет «донашивать» футболиста за топ-клубом, где Хосеп Гвардиола пытался выжать из Габриэля все соки. Играя в окружении сильнейших партнеров в рамках идеально работающей системы, бразилец в своем лучшем сезоне забил 14 голов в Премьер-Лиге. Очевидно, что Жезус полностью не раскрыл свой потенциал в «Сити». Какие у нас предпосылки считать, что «Арсенал» является более подходящим местом для выхода на новый уровень?

Ну, разве что более низкий уровень внутренней конкуренции в команде, в Лондоне Габи должен стать игроком железной основы. Возможно, доверие Артеты ему поможет. Но может и расслабить, ведь в «Сити» Жезус привык бороться за игровое время и трофеи (завоевал 11 кубков за пять лет), а с «Арсеналом» будет играть в Лиге Европы и сражаться за попадание в топ-4.