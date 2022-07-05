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Маттеус призвал «Баварию» подписать Роналду

05 июля 2022, 05:19

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус призвал мюнхенский клуб подписать Криштиану Роналду этим летом.

Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет уйти из-за опасений, что не сможет бороться за самые большие трофеи на «Олд Траффорд». Хотя «красные дьяволы» настаивают на том, что он не продается, 37-летний игрок попросил их принять любое подходящее предложение, которое поступит.

Имея это в виду, победитель чемпионата мира Маттеус призвал чемпионов Бундеслиги серьезно подумать о переходе португальского форварда.

Если «Бавария» считает, что Криштиану Роналду все еще физически способен действительно помочь в течение года или двух и что она может инвестировать трансферную плату, полученную за Роберта Левандовского, в португальскую мегазвезду, я бы подумал об этом. Конечно, это не будет трансфер с прицелом на будущее, ведь ему 37 лет. Я также не уверен, вписывается ли он в систему мюнхенской «Баварии». Но он по-прежнему выдающийся бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов. Рефинансирование за счет продажи футболок будет гарантировано.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
06 июля в 21:32
Если Бавария будет играть на Роналду как на Левандовского,
он побьёт все рекорды Бундеслиги. Левандовски очень много транжирит,
а у Роналду очень высокая реализация. Короче говоря, надо пробовать,
хуже не будет точно…
8wtrc3jbk95w
8wtrc3jbk95w ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 18:34
Все хотят не все могут позволить себе
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 12:00
Причин несколько, но Бавария более подходит для него (не сказать что будет как свой). А основная причина в зарплате, если говорить о Баварии. Да тот же Наполи не сможет платить. Челси нужен форвард отрабатывающий в прессинге, а Роналду не подходит. Поэтому вариант с Баварией подходящий, они чаще играют через кроссы и чаще доминируют в матчах.
A.S.A
A.S.A ответ Бык без трезубца (раскрыть)
05 июля в 11:15
Согласен, раз хочешь играть в топ клубе, будь добр снизь требования
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
05 июля в 10:35
Дальше все зависит от Роналду. Готов Роналду снизить требования по зарплате, все таки Бавария не будет платить (после уплаты налогов) 31,1 млн как МЮ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 08:57
Дорого даже для Баварии!
Elliada
Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
05 июля в 08:36
Если бы проблема была бы только в его запросах, шли бы переговоры о снижении зарплаты. А так, Бавария сразу отказалась от Роналду.
A.S.A
A.S.A ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 08:13
то, что они лучше разбираются в футболе тут без вариантов, куда нам диванным экспертам до них....но, тут скорее всего вина кроется в высоких запросах португальца...по этой причине может нарушиться микроклимат в команда, т.к такие игроки как Коман,Сане,Киммих могут не понять руководство, и тут понять их можно
Elliada
Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
05 июля в 07:30
Если всё так, как ты написал, почему все клубы не хотят его подписать? Наверное, они больше разбираются в футболе
jy5hgs6ct37m
jy5hgs6ct37m
05 июля в 06:50
Вряд ли это случится
A.S.A
A.S.A
05 июля в 06:24
Слухи связывают Роналду и с Челси, и с Барселоной и со Спортингом, и Наполи мелькал....но трансфер в Баварию действительно идиальный вариант для всех сторон. Как заметил Маттеусс, не смотря на свои 37, Рон по прежнему в отличной физической форме, его хватает и на прессинг и на завершение атак. В очень интенсивной АПЛ и не с самыми сильными партнерами по атаке, Криш забил 18 голов, даже более молодой Кейн забил меньше.
Для Баварии это будет не только усилением атаки но и хороший маркетинговый ход, полностью согласен с Маттеусом, футболки разлетятся в большом количестве. А самое главное в подписании Рона, это его цель и желание играть в ЛЧ, т.к игрок понимает, что играть ему осталось ну максимум сезона 2-3 и есть огромное желание забить как можно больше голов в данном турнире, чтоб иметь отрыв от преследователей!
stanichnik
stanichnik
05 июля в 05:52
Замена одного пенсионера на другого для популяризации продажи футболок с клубной символикой очень авантюрная инициатива.
Гость
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