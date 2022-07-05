Маттеус призвал «Баварию» подписать Роналду

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05 июля 2022, 05:19

Бывший полузащитник «Баварии» призвал мюнхенский клуб подписать этим летом.

Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет уйти из-за опасений, что не сможет бороться за самые большие трофеи на «Олд Траффорд». Хотя «красные дьяволы» настаивают на том, что он не продается, 37-летний игрок попросил их принять любое подходящее предложение, которое поступит.

Имея это в виду, победитель чемпионата мира Маттеус призвал чемпионов Бундеслиги серьезно подумать о переходе португальского форварда.