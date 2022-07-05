Маттеус призвал «Баварию» подписать Роналду

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус призвал мюнхенский клуб подписать Криштиану Роналду этим летом.
Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет уйти из-за опасений, что не сможет бороться за самые большие трофеи на «Олд Траффорд». Хотя «красные дьяволы» настаивают на том, что он не продается, 37-летний игрок попросил их принять любое подходящее предложение, которое поступит.
Имея это в виду, победитель чемпионата мира Маттеус призвал чемпионов Бундеслиги серьезно подумать о переходе португальского форварда.
Если «Бавария» считает, что Криштиану Роналду все еще физически способен действительно помочь в течение года или двух и что она может инвестировать трансферную плату, полученную за Роберта Левандовского, в португальскую мегазвезду, я бы подумал об этом. Конечно, это не будет трансфер с прицелом на будущее, ведь ему 37 лет. Я также не уверен, вписывается ли он в систему мюнхенской «Баварии». Но он по-прежнему выдающийся бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов. Рефинансирование за счет продажи футболок будет гарантировано.
Для Баварии это будет не только усилением атаки но и хороший маркетинговый ход, полностью согласен с Маттеусом, футболки разлетятся в большом количестве. А самое главное в подписании Рона, это его цель и желание играть в ЛЧ, т.к игрок понимает, что играть ему осталось ну максимум сезона 2-3 и есть огромное желание забить как можно больше голов в данном турнире, чтоб иметь отрыв от преследователей!
Для Баварии это будет не только усилением атаки но и хороший маркетинговый ход, полностью согласен с Маттеусом, футболки разлетятся в большом количестве. А самое главное в подписании Рона, это его цель и желание играть в ЛЧ, т.к игрок понимает, что играть ему осталось ну максимум сезона 2-3 и есть огромное желание забить как можно больше голов в данном турнире, чтоб иметь отрыв от преследователей!