Яя Туре: «Кессье станет отличным приобретением для „Барселоны“»

Яя Туре считает, что Франк Кессье станет отличным приобретением для «Барселоны». Ивуариец подписал четырехлетний контракт с каталонскими гигантами.
Кессье бесплатно перешел из «Милана» и расширит возможности Хави в полузащите на следующий сезон.
Яя рассказал, что несколько раз разговаривал с Кессье и убеждал его перейти в «Барсу».
Это правда, что я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Мы были на связи, и он несколько раз звонил мне, потому что знал, что я знаком с «Барселоной». Честно говоря, мы общались сутками, потому что он хотел знать все о клубе. «Милан» предложил ему новый контракт, это тоже отличный клуб, но «Барселона» была приоритетом. Я сказал ему, чтобы он не колебался, что, если он хочет уйти, он должен отправиться в «Барселону». Я подробно объяснил ему многие вещи и то, что он должен хорошо играть с самого начала, иметь хороший настрой и быть максимально сосредоточенным. Барселона — большой город, и я сказал ему, чтобы он не гулял по ночам, был осторожен.
Бывший полузащитник «Барселоны» также рассказал о том, что Кессье может принести каталонцам, и поделился некоторыми советами, которые он дал 25-летнему футболисту.
Физически он очень сильный полузащитник, и я думаю, что он еще может многое улучшить в нескольких аспектах. Он отличный игрок, и если у него будет такая же уверенность, как в «Милане», я думаю, он станет отличным приобретением. Я также сказал ему, что он должен быть готов к высокому уровню конкуренции в «Барсе», потому что есть два или три игрока, с которыми нужно бороться за стартовый состав. Он полностью осознает и видит меня почти как старшего брата, много меня слушает. Теперь он будет в топ-клубе в окружении великих игроков. Я очень рад за него и за «Барселону».