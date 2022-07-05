Яя Туре: «Кессье станет отличным приобретением для „Барселоны“»

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05 июля 2022, 04:37

Яя Туре считает, что станет отличным приобретением для «Барселоны». Ивуариец подписал четырехлетний контракт с каталонскими гигантами.

Кессье бесплатно перешел из «Милана» и расширит возможности Хави в полузащите на следующий сезон.

Яя рассказал, что несколько раз разговаривал с Кессье и убеждал его перейти в «Барсу».

Это правда, что я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Мы были на связи, и он несколько раз звонил мне, потому что знал, что я знаком с «Барселоной». Честно говоря, мы общались сутками, потому что он хотел знать все о клубе. «Милан» предложил ему новый контракт, это тоже отличный клуб, но «Барселона» была приоритетом. Я сказал ему, чтобы он не колебался, что, если он хочет уйти, он должен отправиться в «Барселону». Я подробно объяснил ему многие вещи и то, что он должен хорошо играть с самого начала, иметь хороший настрой и быть максимально сосредоточенным. Барселона — большой город, и я сказал ему, чтобы он не гулял по ночам, был осторожен.

Бывший полузащитник «Барселоны» также рассказал о том, что Кессье может принести каталонцам, и поделился некоторыми советами, которые он дал 25-летнему футболисту.