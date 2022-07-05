Дибала может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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05 июля 2022, 04:55

Свободный агент готов рассмотреть вопрос о переходе в Премьер-лигу, открывая дверь для возможности заменить в «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец остался без клуба с тех пор, как покинул «Ювентус» по истечении срока своего контракта, и он предпочитал остаться в Италии, а «Интер» считался главным претендентом на подписание игрока.

Но в итоге никаких предложений от клубов Серии А не поступало, и теперь Дибала готов рассмотреть предложения из Англии и Испании.

Он предпочел бы перейти в Премьер-лигу, а не в Ла Лигу, и сообщается, что и «Манчестер Юнайтед», и «Арсенал» уже связались с его агентом.

Ожидается, что интерес «Манчестер Юнайтед» к Дибале возрастет в ближайшие дни, если клуб позволит Роналду уйти, поскольку португалец ясно дал понять, что не хочет оставаться на «Олд Траффорд».

37-летний футболист считает, что «красные дьяволы» не в состоянии претендовать на трофеи, в то время как он не хочет проводить год без Лиги чемпионов на данном этапе своей карьеры.

Считается, что после первоначального отказа продать Роналду, позиция «Юнайтед» смягчилась, и теперь манкунианцы будут рассматривать предложения.