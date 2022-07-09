Марио Фернандес не вернётся в ЦСКА зимой

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе» и потенциальное возвращение в ЦСКА.
Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет.
Теперь такова
Теперь такова
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
-----------------------------------
А вот Мозес то в Москве!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
-----------------------------------
А вот Мозес то в Москве!)