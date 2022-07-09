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Марио Фернандес не вернётся в ЦСКА зимой

09 июля 2022, 17:06

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе» и потенциальное возвращение в ЦСКА.

Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
10 июля в 20:20
Марио вовремя спрыгнул
112910415
112910415
10 июля в 12:26
Такова жизнь
Теперь такова
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 22:30
Очень жаль . Но это его право.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 22:14, ред.
Думаю слишком его оправдываем, он спокойно мог пару лет попылить
протон
протон
09 июля в 21:34
Да е вернётся он уже. Он максималист, а сил не осталось. Останется в нашей памяти лучшим))
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 20:04
Церквуху будет строить.
ДСА
ДСА
09 июля в 18:36
Вот и давай таким российский паспорт...
Ironigor
Ironigor
09 июля в 17:52
Я думаю что это было уже предсказуемо.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 июля в 17:39, ред.
А как же:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
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А вот Мозес то в Москве!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июля в 17:30
Фернандес за 10 лет так выложился в играх за ЦСКА, то теперь вообще вряд ли в футбол большой вернется. Силы не беспредельны. Отдал себя всего футболу
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 июля в 17:27
Печалька. Для клуба
p94kvw2pdu9s
p94kvw2pdu9s
09 июля в 17:23
Очень очень жаль!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 июля в 17:21
Не будем делать поспешные выводы. Впереди ещё много времени.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 17:12
Пора бы уже привыкнуть к этому
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 17:11
Жаль, что Марио принял такое решение но мы давно должны были готовить ему замену.
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 17:07
Это уже отрезанный ломоть.
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