«Челси» назвал «Барселоне» ценник Аспиликуэты

1657500942

11 июля 2022, 03:55

«Челси» хочет получить 7 миллионов фунтов стерлингов за продажу в «Барселону».

32-летний футболист уже согласовал личные условия двухлетнего контракта с испанской командой, по которому он получит существенное повышение зарплаты по сравнению с его контрактом с «Челси».

«Челси» хочет возместить 7 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных за Аспиликуэту, когда он перешел из «Марселя» десять лет назад, но есть мнение, что в ходе дальнейших переговоров запрашиваемая цена будет снижена.