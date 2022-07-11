«Челси» назвал «Барселоне» ценник Аспиликуэты

«Челси» хочет получить 7 миллионов фунтов стерлингов за продажу Сезара Аспиликуэты в «Барселону».
32-летний футболист уже согласовал личные условия двухлетнего контракта с испанской командой, по которому он получит существенное повышение зарплаты по сравнению с его контрактом с «Челси».
«Челси» хочет возместить 7 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных за Аспиликуэту, когда он перешел из «Марселя» десять лет назад, но есть мнение, что в ходе дальнейших переговоров запрашиваемая цена будет снижена.