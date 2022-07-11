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«Челси» назвал «Барселоне» ценник Аспиликуэты

11 июля 2022, 03:55

«Челси» хочет получить 7 миллионов фунтов стерлингов за продажу Сезара Аспиликуэты в «Барселону».

32-летний футболист уже согласовал личные условия двухлетнего контракта с испанской командой, по которому он получит существенное повышение зарплаты по сравнению с его контрактом с «Челси».

«Челси» хочет возместить 7 миллионов фунтов стерлингов, уплаченных за Аспиликуэту, когда он перешел из «Марселя» десять лет назад, но есть мнение, что в ходе дальнейших переговоров запрашиваемая цена будет снижена.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
11 июля в 12:34
Весь мусор в Барсу, да?
протон
протон
11 июля в 04:19
Это наш капитан. Абсолютная легенда Челси. Нет игрока, круче Аспиликуэты.
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s5y6xwtp4xz3
11 июля в 03:59
Что-то дороговато просят
Гость
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