Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.
Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями.
Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает.
1. Ранее появилась информация, что большинство клубов одобрили кубок Лиги
2. Далее инфа, что кубок России будет реформирован, а кубка лиги не будет
3. Медведев заявляет, что "они", т.е. газпромовская кодла, удовлетворены всеми решениями. Как будто под них эти решения и делались
Так что дружок, как видишь, умозаключения вполне объяснимы, и поражаться не советую, лучше промолчи, будешь умнее выглядеть
1. Ранее появилась информация, что большинство клубов одобрили кубок Лиги
2. Далее инфа, что кубок России будет реформирован, а кубка лиги не будет
3. Медведев заявляет, что "они", т.е. газпромовская кодла, удовлетворены всеми решениями. Как будто под них эти решения и делались
Так что дружок, как видишь, умозаключения вполне объяснимы, и поражаться не советую, лучше промолчи, будешь умнее выглядеть
И про надменную лень в тоне Медведева. Ты слушал высказывание Медведева?
И про надменную лень в тоне Медведева. Ты слушал высказывание Медведева?
Ты посмотри сколько надменной лени в словах и тоне медведева.
Он ни РПЛ ни РФС ни во что не ставит, так, холуи на задворках, болтаются где-то в хвосте и все. Все в рамках стратегии поведения газпрома и зенита, в особенности г-на медведева. Я каждый раз не устаю поражаться системе нашей
Ты посмотри сколько надменной лени в словах и тоне медведева.
Он ни РПЛ ни РФС ни во что не ставит, так, холуи на задворках, болтаются где-то в хвосте и все. Все в рамках стратегии поведения газпрома и зенита, в особенности г-на медведева. Я каждый раз не устаю поражаться системе нашей