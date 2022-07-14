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Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России

14 июля 2022, 13:54

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.

Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями.

Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
15 июля в 13:14, ред.
    hjlzuf
    hjlzuf ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    15 июля в 11:49
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne ответ протон (раскрыть)
      15 июля в 09:36
      У нас теперь это золотое правило, которое в фойе РФС и РПЛ золотыми буквами выбито, и на фасаде баннер растянут
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne ответ hjlzuf (раскрыть)
      15 июля в 09:35
      Друг мой, одно то, что медведев позволяет себе высказываться о решении раньше, чем был объявлен официальный пресс-релиз говорит о многом, если не обо всем. Во первых это минимальное уважение к работникам РФС и РПЛ, которые разрабатывали этот новый формат. Далее, читай между строк:
      1. Ранее появилась информация, что большинство клубов одобрили кубок Лиги
      2. Далее инфа, что кубок России будет реформирован, а кубка лиги не будет
      3. Медведев заявляет, что "они", т.е. газпромовская кодла, удовлетворены всеми решениями. Как будто под них эти решения и делались
      Так что дружок, как видишь, умозаключения вполне объяснимы, и поражаться не советую, лучше промолчи, будешь умнее выглядеть
      протон
      протон
      14 июля в 22:20
      Ну если Зенит устраивает, значит всё нормально)))
      Zenit_84
      Zenit_84
      14 июля в 19:19
      Посмотрим, что из этого выйдет
      hjlzuf
      hjlzuf ответ Cara Delevingne (раскрыть)
      14 июля в 18:52
      А я поражаюсь твоему умозаключению. Кто составил новый формат? Медведев? Или РПЛ с РФС? Медведев лишь сказал, что его устраивает новый формат, принятый РПЛ и РФС. И ещё он сказал, что руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать.
      И про надменную лень в тоне Медведева. Ты слушал высказывание Медведева?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Gahi (раскрыть)
      14 июля в 18:33, ред.
      Ответ оч. прост: новый формат - новые инвестиции; новые инвестиции - новые возможности крутануть бабло или как щас модно говорить - "освоить средства", с последующим распределением процентов по карманам "реформаторов".
      Gahi
      Gahi
      14 июля в 17:32
      В чем заключается новый формат Кубка, который так устраивает "Зенит" и о чём так не хочет рассказывать Генеральный директор клуба Александр Медведев. Отсылая таким образом всех в РПЛ и РФС.
      Adrian von Ziegler
      Adrian von Ziegler
      14 июля в 16:14
      что-то новенькое.
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne ответ Бубнин (раскрыть)
      14 июля в 14:07
      РФС теперь как глашатаи зенита
      Ты посмотри сколько надменной лени в словах и тоне медведева.
      Он ни РПЛ ни РФС ни во что не ставит, так, холуи на задворках, болтаются где-то в хвосте и все. Все в рамках стратегии поведения газпрома и зенита, в особенности г-на медведева. Я каждый раз не устаю поражаться системе нашей
      Бубнин
      Бубнин
      14 июля в 14:00, ред.
      РФС сам должен был озвучить решение "Зенита" по Кубку.
      ДСА
      ДСА
      14 июля в 13:55
      Ну вот придумали что-то новенькое.
      mmj87g4ev52e
      mmj87g4ev52e
      14 июля в 13:55
      Это просто очередная чепуха
      YGGDRASILL911
      YGGDRASILL911
      14 июля в 13:55
      Очень рад, будем!
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