Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Госдума осенью расмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы

14 июля 2022, 16:08

Государственная дума России осенью рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы, сообщил исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев.

В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта.

Все новости
Источник: championat.com
В «Торпедо» отреагировали на слухи о проблемах игроков в оформлением Fan ID
Вчера, 16:22
СлухиИгроки «Торпедо» могут не успеть оформить Fan ID до матча с «Крыльями»
Вчера, 15:49
Официально«Спартак» отправился на матч против «Краснодара»
21 июля Фото
Фукс на русском языке объявил о возвращении в расположение ЦСКА
19 июля Видео
Бывший игрок «Анжи» Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
19 июля
Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» пришли проститься с Ярцевым
19 июля
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
15 июля в 10:30
Думе только пивом на стадионах и заниматься.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
14 июля в 23:07
Так гражданское общество и тоталитаризм несовместимы. Тут уже FanID пройденный этап, на мейлвру видел статью про "социальный портрет россиянина", будут аналог системы "карма" вводить китайской, где собирается о человеке ежедневно всё, а за проступки он лишается ряда прав.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
14 июля в 22:34
Ни одного внятного объяснения я не могу найти, почему всё настолько шиворот навыворот.
А всё очень просто. потому что нет гражданского общества. глубинному народу проще смотреть телевизор и думать, что кто-то будет принимать решения за них. с дивана ведь вставать не нужно будет. а без гражданского общества с власть имущих никто не может спросить.
А лучше бы рассмотрели вопрос о возращении болельщиков на стадионы
А не хочет ли Дума для начала рассмотреть вопрос по улучшению качества отечественного пива, а потом уже разрешать продавать его на стадионах?
Летом то пивка нормально было бы. А осенью-зимой?
Да там пиво уже не по сезону будет.
Давайте сразу водку!
протон
протон
14 июля в 22:32
Осенью его будет некому пить
протон
протон
14 июля в 22:32
Зимой пивка хлебнуть на стадионе самое то
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
14 июля в 18:41
А почему осенью?
AlanW 1
AlanW 1
14 июля в 17:56
В начале матча стоять в очереди за пивом, потом в очереди в туалет причем его можно будет сделать платным. А шаурма или "вкусно и точка" будет?

Хотят превратить посещение матча в поход в харчевню блин. Осталось ещё музыку фоном включать, чтобы пить и есть комфортнее стало, а на футбол можно иногда поглядывать когда твоя команда атакует - браво.

Будет как поход в кинотеатр, где сразу после начала сеанса все есть и пить начинают.
f7jsmuvefe65
f7jsmuvefe65
14 июля в 17:17
А рфс просто косметическая контора, почему за них дума решает?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 июля в 17:15
Fan Id выгнал людей со стадионов - надеются, что пиво вернёт.
МапС
МапС
14 июля в 16:52
Для начала фанатов верните на стадионы.
Wolverhampton
Wolverhampton
14 июля в 16:43
Как Володя скажет, так и будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 16:36
Напиться и 79****я. Или напоить, а потом в обезьяник? А, как общественные места?). Архиважная проблема.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
14 июля в 16:20
Они в отпуск ушли как раз на лето.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 июля в 16:19
Лучше бы FanID убрали или привели в нормальный вид, как на ЧМ было...
stanichnik
stanichnik
14 июля в 16:15
К осени надо решать что-нибудь покрпче
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:10
А почему осенью. А летом какие были проблемы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 