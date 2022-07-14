Госдума осенью расмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы

Государственная дума России осенью рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы, сообщил исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев.
В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта.
Хотят превратить посещение матча в поход в харчевню блин. Осталось ещё музыку фоном включать, чтобы пить и есть комфортнее стало, а на футбол можно иногда поглядывать когда твоя команда атакует - браво.
Будет как поход в кинотеатр, где сразу после начала сеанса все есть и пить начинают.
Хотят превратить посещение матча в поход в харчевню блин. Осталось ещё музыку фоном включать, чтобы пить и есть комфортнее стало, а на футбол можно иногда поглядывать когда твоя команда атакует - браво.
Будет как поход в кинотеатр, где сразу после начала сеанса все есть и пить начинают.