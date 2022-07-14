Госдума осенью расмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы

Государственная дума России осенью рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы, сообщил исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев.

В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта.