Апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков отклонены CAS

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15 июля 2022, 13:50

Апелляции ЦСКА , «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА по поводу решения CAS об отстранении российских клубов от еврокубковых матчей отклонены.

УЕФА 2 мая принял решение отстранить российские клубы от еврокубков на сезон 2022/23.

Отечественные команды не примут участия в еврокубках, чемпионате Европы до 21 года, Лиге Наций УЕФА , а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.