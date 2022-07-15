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Апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков отклонены CAS

15 июля 2022, 13:50

Апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА по поводу решения CAS об отстранении российских клубов от еврокубковых матчей отклонены.

УЕФА 2 мая принял решение отстранить российские клубы от еврокубков на сезон 2022/23.

Отечественные команды не примут участия в еврокубках, чемпионате Европы до 21 года, Лиге Наций УЕФА, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Апелляции РФС к ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России от международных турниров также отклонены.

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Все комментарии
Руслан Айнараимов
Руслан Айнараимов ответ Gotlib (раскрыть)
17 июля в 13:44
Увы, такому не бывать. Если бы ему он принадлежал, он бы решал другие вопросы, а не сидел на этом форуме.
Gotlib
Gotlib ответ Руслан Айнараимов (раскрыть)
17 июля в 09:16
А если бы принадлежал, то он получил бы от тебя порцию критики наравне с Сечиным. ))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 22:43
ну я с этим не спорю, но всем же вокруг пытаются говорить обратное...
cska1948
cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
15 июля в 22:21
А при чём здесь международное право? Его америкосы давно похерили.
виктор бочарников
виктор бочарников
15 июля в 18:12
Ну ничего,зиму переживем,а там посмотрим.
нечитайло
нечитайло
15 июля в 18:09
Хватит сюсюкаться, отключите газ и пока не допустят всех спортсменов по всем видам спорта, не включать, надо бороться ихними методами
bacek15
bacek15 ответ Руслан Айнараимов (раскрыть)
15 июля в 17:36
Пора научиться делать своё. Тогда и футбол будет, и баскетбол и прочее.
valeron4321
valeron4321
15 июля в 17:06
Я думаю минимум 5 лет еще курить бамбук отечественным сборным в международных турнирах.
Gloomy59
Gloomy59
15 июля в 16:48
А кто нибудь робовал заехать на ТОС и спросить "А почему"????
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 16:46
За свои деньги руководители РФС не стали бы судиться с теми(и там) ,где и принималось решение об отстранении.А за государственные,да ещё с возможностью крошку отщипнуть-пожалуйста!
протон
протон ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 июля в 16:43
Пора уже понять, что на западе правит идеология, современная повестка. Любые решения подгоняются под то, что выгодно ей. По такой логике можно в любое время исключить из спорта любую страну. То есть спорт стал обычным инструментом. Вывод прост - пока повестка не перестанет быть главенствующей идеологией, никакой бан не отменят. А это возможно либо при чудовищном ухудшении жизни в Европе, когда их свои же сметут, либо со сменой поколений, а это долгий процесс.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
15 июля в 16:42
Любой матч превращался бы в политическое шоу и сопровождался провокациями с обоих сторон. Евро-клубы отказывались бы играть выездные в РФ, клубам РФ не давали бы въездные визы для гостевых матчей, а мы в свою очередь на давали бы въездные визы клубам из "недружественных стран". Футболисты зарубежных команд делали бы различные политические заявления, а все пресс-конференции Европе начинались с вопроса к главному тренеру клуба из РФ: "Поддерживаете ли вы и ваши игроки проведение СВО?"

УЕФА это прекрасно поняло еще на начальном этапе развития событий и пресекло. Плохо это или хорошо для российских клубов в моменте - плохо, призовые от ЕК бы не помешали. А по итогу - еще не известно, потому как "хвост больнее резать по частям" и всякие истории с визами/бойкотами, которые обсасывали бы все мировые СМИ нанесли бы больший репутационный ущерб как клубам РФ так и международному футболу в целом.

Всё. "Умерла так умерла". Нет еврокубков, но нет и продолжения всей этой пляски на костях с локальными банами-бойкотами-провокациями. Курим год до следующего сезона, а там поглядим.
Неэгоист
Неэгоист
15 июля в 16:09
Правильно. Желательно навсегда...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДжонниIIJonni (раскрыть)
15 июля в 15:46
Сейчас это невозможно, т.к. на них надавят. Пока США - главная экономика мира, никто против них не пойдет.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
15 июля в 15:41
Суть не в том. Я к тому, что они в своё время стали неплохой альтернативой официальным турнирам. Нечто подобное можно провернуть и ныне, привлекая как раз частных инвесторов. Как один из вариантов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДжонниIIJonni (раскрыть)
15 июля в 15:20
Так Игры Доброй Воли как раз были американскими (но не государственными, а частными), из-за бойкота США телемагнат Тернер решил себе денег наварить, но вышли огромные убытки
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Руслан Айнараимов (раскрыть)
15 июля в 15:16
Ну так не сиди, чего ты тут то торчишь?
Руслан Айнараимов
Руслан Айнараимов ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 июля в 15:11
В данных обстоятельствах предлагается молча сидеть сложа ручки, как многие делали в течении 20 лет, и смотреть, как рушится не только спорт, но и экономика, медицина , образование, наука, культура. Тут только ахнуть и жить дальше, играя в подворотне в футбол с камнями вместо ворот, сеткой из под мешка с картошкой да криками "Вперёд, великий спорт"
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
15 июля в 15:08
Мне помнится аналогичная ситуация как сша и британия бомбили Белград и Югославию и никто не исключал никого!.. Вот она вся правда и демократия
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
15 июля в 15:05
Вполне предсказуемо
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni ответ gwynb1eidd (раскрыть)
15 июля в 15:00
Легитимных оснований нет. Сами грубейшим образом нарушили свой же устав, примешав политоту.
Знатог
Знатог
15 июля в 14:59
Дак санкции принимали ж не фифа с уефой а кто повыше. к ним и надо челобитную нести.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
15 июля в 14:59
Интересно на каком основание CAS отклонил апелляции? Пока то, что говорят юристы вообще ничего общего не имеет с международным правом...
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 июля в 14:57, ред.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ Руслан Айнараимов (раскрыть)
    15 июля в 14:55
    Вы Руслан в данных обстоятельствах что предлагаете?... Только будте осторожны, как бы за ваши мысли не попасть под статью
    Руслан Айнараимов
    Руслан Айнараимов ответ Futurista (раскрыть)
    15 июля в 14:53
    Тут банят за личный оскорбления, но глупую шутку оценивать не буду. Лично тебе не принадлежит ни галон газа, ни литр нефти.
    Futurista
    Futurista ответ Руслан Айнараимов (раскрыть)
    15 июля в 14:51, ред.
    Меняю баллон с пропаном на БМВ, вязанка дров в подарок...переведите на немецкий...
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    15 июля в 14:50, ред.
    Мне простоинтересно на какой параграф правилах фифа или уефа они опирались
    Отстраняя клубы.... Или это просто мы так захотели и так будет?.. К чему этот фарс с апелляциями тогда..?
    4s6jd2pz2wyx
    4s6jd2pz2wyx
    15 июля в 14:50
    Вполне предсказуемо
    Руслан Айнараимов
    Руслан Айнараимов ответ lobsterdam (раскрыть)
    15 июля в 14:44
    То-то я смотрю, газ у нас городе Кострома подорожал, эх, ничего, заживём скоро, когда его некуда будет продавать, значит и нам наконец-то, после 20 лет тяжёлой работы, будет раздаваться бесплатно! Наверно, Сечин и ко будут щедры и рады.
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