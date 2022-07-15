Апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков отклонены CAS

Апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА по поводу решения CAS об отстранении российских клубов от еврокубковых матчей отклонены.
УЕФА 2 мая принял решение отстранить российские клубы от еврокубков на сезон 2022/23.
Отечественные команды не примут участия в еврокубках, чемпионате Европы до 21 года, Лиге Наций УЕФА, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
Апелляции РФС к ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России от международных турниров также отклонены.
УЕФА это прекрасно поняло еще на начальном этапе развития событий и пресекло. Плохо это или хорошо для российских клубов в моменте - плохо, призовые от ЕК бы не помешали. А по итогу - еще не известно, потому как "хвост больнее резать по частям" и всякие истории с визами/бойкотами, которые обсасывали бы все мировые СМИ нанесли бы больший репутационный ущерб как клубам РФ так и международному футболу в целом.
Всё. "Умерла так умерла". Нет еврокубков, но нет и продолжения всей этой пляски на костях с локальными банами-бойкотами-провокациями. Курим год до следующего сезона, а там поглядим.
УЕФА это прекрасно поняло еще на начальном этапе развития событий и пресекло. Плохо это или хорошо для российских клубов в моменте - плохо, призовые от ЕК бы не помешали. А по итогу - еще не известно, потому как "хвост больнее резать по частям" и всякие истории с визами/бойкотами, которые обсасывали бы все мировые СМИ нанесли бы больший репутационный ущерб как клубам РФ так и международному футболу в целом.
Всё. "Умерла так умерла". Нет еврокубков, но нет и продолжения всей этой пляски на костях с локальными банами-бойкотами-провокациями. Курим год до следующего сезона, а там поглядим.