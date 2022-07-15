Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниТоварищеские матчи. Клубы 2022

Окслейд-Чемберлен получил травму в товарищеском матче

15 июля 2022, 23:52

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в товарищеском матче.

На пресс-конференции после окончания игры главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму.

Клопп отметил, что ещё не знает, сколько времени игроку потребуется на восстановление.

Все новости
Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, был прооперирован
21 июля Фото
Ляказетт может пропустить матч «Лиона», потому что его покусали осы
21 июля
Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, обратился к болельщикам
19 июля
У новичка «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль яичка
19 июля
Конте: «У Дэвиса нет проблем со здоровьем»
18 июля
Кокорин вылечился от коронавируса
18 июля
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 июля в 06:15
Скорейшего восстановления.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
16 июля в 03:05
Хрустальный парень.
протон
протон
16 июля в 02:15
Брёвна надо сплавлять
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 июля в 01:33
ещё сезон не начался, а Окс уже травмирован....старая песня...
Зачем отпустили Минамино?!? Почему ему не дали больше игрового времени?!? самурай ничем не хуже Окса и в отличие от него не сидел по пол сезона в лазарете
2jrpetytg5fa
2jrpetytg5fa
15 июля в 23:59
Бывает и такое
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 