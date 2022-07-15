Окслейд-Чемберлен получил травму в товарищеском матче

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в товарищеском матче.
На пресс-конференции после окончания игры главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму.
Клопп отметил, что ещё не знает, сколько времени игроку потребуется на восстановление.
Зачем отпустили Минамино?!? Почему ему не дали больше игрового времени?!? самурай ничем не хуже Окса и в отличие от него не сидел по пол сезона в лазарете
Зачем отпустили Минамино?!? Почему ему не дали больше игрового времени?!? самурай ничем не хуже Окса и в отличие от него не сидел по пол сезона в лазарете