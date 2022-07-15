Окслейд-Чемберлен получил травму в товарищеском матче

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15 июля 2022, 23:52

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в товарищеском матче.

На пресс-конференции после окончания игры главный тренер «красных» сообщил, что полузащитник получил травму.

Клопп отметил, что ещё не знает, сколько времени игроку потребуется на восстановление.