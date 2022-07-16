Матыцин: «Память о Ярцеве будет жить в наших сердцах»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной России и московского «Спартака» а.

От имени министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Георгия Александровича Ярцева. Он был знаковой фигурой в отечественном футболе. В молодые годы ярко проявил себя нападающим, позже стал одним из выдающихся тренеров в истории российского футбола. Успешно и с высокой самоотдачей работал с командами «Спартак», «Динамо», со сборной России. Его ценили за профессионализм, сильный характер, неравнодушие к любимой игре.

Память о Георгии Александровиче будет жить в наших сердцах, в сердцах всех футбольных болельщиков России.