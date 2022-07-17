«Арсеналу» осталось договориться о зарплате с Зинченко, трансфер согласован

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17 июля 2022, 10:41

Полузащитник «Манчестер Сити» находится в шаге от перехода в «Арсенал».

Утверждается, что стороны согласовали трансфер. Сумма сделки составит 30 млн фунтов.

Теперь «канонирам» нужно договориться с игроком о заработной плате, чтобы завершить переход.