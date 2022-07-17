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«Арсеналу» осталось договориться о зарплате с Зинченко, трансфер согласован

17 июля 2022, 10:41

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится в шаге от перехода в «Арсенал».

Утверждается, что стороны согласовали трансфер. Сумма сделки составит 30 млн фунтов.

Теперь «канонирам» нужно договориться с игроком о заработной плате, чтобы завершить переход.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 17:23
Приветствую! Артета очищает Сити от хлама, чтоб потом сменить Гвардиолу в МС)))
A.S.A
A.S.A
17 июля в 17:22
Ничего не имею против Зинченко, но я бы хотел видеть в Арсенале другого футболиста на позиции ЦПЗ....идеальным вариантом считаю Тилеманса, которого Лестер готов продать за ту же сумму, за которую Артета берет Зинченко...
В отличие от украинца, бельгиец постоянно играет на данной позиции, а Александра в МС использовали больше как ЛЗ и на своей родной позиции он практически не играл....
Надеюсь Артета знает что делает
Dinamo
Dinamo
17 июля в 16:08
Удачи Зине, надеюсь будет получать много игрового времени! Хороший футболист и отличный человек!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
17 июля в 15:57
Чтож, пожелаю рагулю сидеть на скамейке...
pvgu59jwp82e
pvgu59jwp82e
17 июля в 15:53
Это хороший трансфер.
FenixSL
FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
17 июля в 15:27
ахахахахаха
наверное сейчас ничего и не поменялось в укладе чертаново
кто дает деньги - играет
Igo0rek
Igo0rek ответ FenixSL (раскрыть)
17 июля в 15:14
Я играл в футбол, и из-за ошибки меня сначала прописали на скамейке в Чертаново, а потом и вовсе выгнали))
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 15:02
Причём ржавым....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 14:28, ред.
На…..! Был винтиком в механизме им и останется.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 июля в 14:19
Неплохо для карьеры
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
17 июля в 14:17
    allemz
    allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    17 июля в 14:14
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
      17 июля в 14:13
      И это говорит мне человек, который в дискуссии удаляет свои же комменты ? )))
      allemz
      allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 июля в 14:12
      Вы даже не следите за тем, что пишете
      о чем вообще разговаривать?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ allemz (комментарий удален) (раскрыть)
      17 июля в 14:08, ред.
      Вы у меня спрашиваете о чём разговор ??? )))
      Разговор о воображаемых вами обвинениях в адрес работодателя Гвардиолы, которые вы, непонятно где, усмотрели в моих комментах .
      Scorp689
      Scorp689
      17 июля в 14:05
      Будет свинорылый оружейник....
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
      17 июля в 13:44, ред.
      Да, вы вообще не догоняете, ибо я ни на кого не жалуюсь и никого не обвиняю.
      Я всего лишь говорю о том, что выхлоп Гвардиолы, как от тренера, при таких прекрасных условиях мог быть гораздо больше... Ну а в том, что МС ему эти условия создал, - так это честь и хвала клубу.
      Где вы тут обвинения усмотрели ума не приложу.

      Ну а боль, уважаемый, это когда ты задаёшь вопрос:

      allemz: "Я чего-то вообще не догоняю, это вы жалуетесь?"

      ...., а потом сам же на него и отвечаешь:

      allemz: "Вы сейчас обвиняете боссов в создании тепличных условий труда! Вы обвиняете владельца бизнеса в создании условий для развития своей махины." )))))))))))
      allemz
      allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 июля в 13:30
      Я чего-то вообще не догоняю, это вы жалуетесь? Работодатель счел уровень компетенций каталонца удовлетворительным, чтобы нанять его, а сам каталонец заслужил такие условия своим профессионализмом и устроился в этот клуб. Скажите, вы когда искали работу, отбрасывали графу "условия работы"?
      Вы сейчас обвиняете боссов в создании тепличных условий труда! Вы осознаете, что вы пишете? Вы обвиняете владельца бизнеса в создании условий для развития своей махины. Просто боль!
      Сережа Грязев
      Сережа Грязев
      17 июля в 13:17
      Молодцы Тула!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
      17 июля в 12:59, ред.
      Уважаемый. Грамотное использование административно-финансового ресурса это НЕ СЛУЧАЙ (!), а комплекс мер, направленный на создание оптимальной и комфортной среды тренерскому - футбольному штабу для исполнения последними миссии клуба.
      Для Гвардиолы, как тренера, боссы МС создали самые тепличные условия работы, которые другим коучам даже не снились.
      FenixSL
      FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
      17 июля в 12:55
      только если сам играл в футбол, то знаешь, винить одного в неудачах - гиблое дело)
      Пеп не дурак все таки
      если ставил в состав, значит так надо
      и на мой взгляд, Зинченко хорош
      а вот Стерлинг столько надежд вызывал...обидно даже во что превратился
      Capral
      Capral ответ Брулин (раскрыть)
      17 июля в 12:45, ред.
      Не хватает немного мозгов, а не голов, и это- гораздо хуже....
      Igo0rek
      Igo0rek ответ FenixSL (раскрыть)
      17 июля в 12:45
      Может мне стоить напомнить как из-за Зинченко мы пропустили гол в финале ЛЧ? Или как в том же финале Стерлинг не забил в пустые ворота. Нырки, куча загубленных моментов, куча привозов Зинченко.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 июля в 12:42
      Назови хоть один случай, где использовался админ. ресурс
      Брулин
      Брулин
      17 июля в 12:39
      Кажется, что Зинченко не хватает немного голов для поддержания топ уровня в Сити.
      FenixSL
      FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
      17 июля в 12:39
      этот балласт как бы чемпионства дарил
      неблагодарный ты наш
      YGGDRASILL911
      YGGDRASILL911
      17 июля в 12:38
      Арсеналу повезло.
      Ravshan878
      Ravshan878
      17 июля в 12:03
      Газизов получить бонус от Арсенала.Татарин знает откуда можно скачать мани.
      Как говорится толи ещё будет,толи ещё будет,толи ещё будет ой ёо, ёо.)
      allemz
      allemz
      17 июля в 11:45, ред.
      Цена на трансфермаркт: 25 лямов
      Артета берет за 30)))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
      17 июля в 11:43
      Распродали..., разгрузили... Всё это конечно хорошо, однако МС пока является клубом, где административно-финансовый корпус работает гораздо лучше футбольного. Поэтому МС - не топ.
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