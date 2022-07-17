«Арсеналу» осталось договориться о зарплате с Зинченко, трансфер согласован

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится в шаге от перехода в «Арсенал».
Утверждается, что стороны согласовали трансфер. Сумма сделки составит 30 млн фунтов.
Теперь «канонирам» нужно договориться с игроком о заработной плате, чтобы завершить переход.
Вы сейчас обвиняете боссов в создании тепличных условий труда! Вы осознаете, что вы пишете? Вы обвиняете владельца бизнеса в создании условий для развития своей махины. Просто боль!
Вы сейчас обвиняете боссов в создании тепличных условий труда! Вы осознаете, что вы пишете? Вы обвиняете владельца бизнеса в создании условий для развития своей махины. Просто боль!