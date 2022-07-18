КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы комитет рассмотрит на ближайшем заседании.
Рассмотрим два вопроса. В матче «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим задержку матча. Команда хозяев вышла на четыре минуты позже на второй тайм. Также в матче «Ахмат» — «Спартак» Гильермо Абаскаль выходил за пределы технической зоны.
Потом обсуждение и приговор. Оштрафовать "Лукойл" на 10 тыщ )
Потом обсуждение и приговор. Оштрафовать "Лукойл" на 10 тыщ )
Сделали так чтобы было видно последние матчи дома и на выезде в мобильной версии сайта. Можете посмотреть тут, как раз случай когда команды не играли между собой - https://www.soccer.ru/matches/1299152
Сделали так чтобы было видно последние матчи дома и на выезде в мобильной версии сайта. Можете посмотреть тут, как раз случай когда команды не играли между собой - https://www.soccer.ru/matches/1299152
А других нарушений в этом матче и не было, и не видел их никто.
А других нарушений в этом матче и не было, и не видел их никто.
Подробнее: Рассмотрим два вопроса!)
Подробнее: Рассмотрим два вопроса!)