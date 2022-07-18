Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны

18 июля 2022, 12:26

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы комитет рассмотрит на ближайшем заседании.

Рассмотрим два вопроса. В матче «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим задержку матча. Команда хозяев вышла на четыре минуты позже на второй тайм. Также в матче «Ахмат» — «Спартак» Гильермо Абаскаль выходил за пределы технической зоны.

Все новости
КДК ужесточил наказания за скандирования на стадионах и пиротехнику
20 июля
ОфициальноАпелляции об отстранении российских клубов от еврокубков отклонены CAS
15 июля
«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка
13 июля
ОфициальноС «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов
11 июля
Григорян: «Через какой год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме?»
07 июля
«Мне жаль сборную России и русских футболистов». Адебайор — о запрете ФИФА
05 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:23
Прям представляю как собираются такие солидные чиновники в пиджаках, при галстуках, с портфелями... Садятся за стол, включают монитор и на большом плазменном экране на стене начинают "рассматривать выход Абаскаля за пределы технической зоны"...
Потом обсуждение и приговор. Оштрафовать "Лукойл" на 10 тыщ )
antant1
antant1
18 июля в 19:03
Сурьезные вопросы)
pomor45
pomor45
18 июля в 18:55
Вечные придирки к Спартаку. Теперь, вот, Абаскаля обо76и. Никуда он не выходил. Он на месте стоял, а зона сдвинулась. Это же все видели.
112910415
112910415
18 июля в 18:11
преступник должен быть наказан строго !
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 17:34
Купите книжку с правилами Абаскалю , он же футбола то не видел ?
альсато
альсато
18 июля в 14:30
Сульфат натрия!..Ху..ли там рассматривать..Закон-для ВСЕХ един!...более того-незнание Закона, не освобождает от ответственности!)))
1 984
1 984 ответ David Young (раскрыть)
18 июля в 14:00
Спасибо вам!
David Young
David Young ответ 1 984 (раскрыть)
18 июля в 13:52
Добрый день.

Сделали так чтобы было видно последние матчи дома и на выезде в мобильной версии сайта. Можете посмотреть тут, как раз случай когда команды не играли между собой - https://www.soccer.ru/matches/1299152
ABir
ABir
18 июля в 13:29
Молодцы КДК с первых матчей покажут, кто в доме хозяин, и кто за хозяином стоит.
А других нарушений в этом матче и не было, и не видел их никто.
старина
старина
18 июля в 13:00
Безборода обелили,теперь можно и бабло стрясти со Спартака
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 12:56
Скоро жалоба на судейство поступит...
STVA 1
STVA 1
18 июля в 12:43, ред.
Начали прессовать новеньких
Ironigor
Ironigor
18 июля в 12:34, ред.
КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны.


Подробнее: Рассмотрим два вопроса!)
s8vbr5h93wa2
s8vbr5h93wa2
18 июля в 12:29
Слишком очень строго
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 