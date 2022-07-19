Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг рассказал, способен ли Роналду соответствовать его требованиям

19 июля 2022, 03:10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о форварде Криштиану Роналду.

Думаю, ему по силам соответствовать требованиям по части прессинга. Роналду в течение карьеры уже все доказал. Топ-футболисты способны внести свой вклад, а он совершенно точно является топ-футболистом. Стиль зависит от имеющихся игроков. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды.

Все новости
Конте обвинил Нагельсмана в неуважении
Сегодня, 04:53
Обамеянг: «В „Барселоне“ собирают суперкоманду»
Сегодня, 04:38
Марез: «Холанд – прекрасное усиление для „Сити“. Но наша игра не изменится»
Вчера, 19:56
Капелло: «Хвича напоминает мне раннего Салаха своими движениями»
Вчера, 19:48
Обамеянг: «„Барса“ собирает суперкоманду. У Хави есть видение»
Вчера, 19:06
Спинаццола: «Чувствую себя хорошо»
Вчера, 12:57
Сортировать
Все комментарии
зигзаг
зигзаг ответ Per4ick (раскрыть)
19 июля в 23:29
Ты секретных материалов пересмотрелся что тебе везде заговоры мерещатся 🤣
Per4ick
Per4ick ответ зигзаг (раскрыть)
19 июля в 20:52
причем тут ЧЕ? ты сейчас сравнил турнир длиной в месяц где один сыграл от звонка до звонка, второй же не играл когда ПСЖ в начале ушел в отрыв в лиге 1 и выиграл чемпионат по сути, это бы произошло и без него. ты сравниваешь теплое с мягким, хотя неудивительно ведь вы зачем то начинается кидаться ачивками половина из которых куплены и на этом все. это не единственный его трофей такой, ЛЧ 2006, суперкубок испании 2005 (где он даже не был заявлен) из за его нытья убирали неугодных игроков из Барсы, из за его нытья начали проводить вне очередные копы америки а потом и вернули трофей 30 летней давности (хотя его и считают теперь товарняком но все же) все это не совпадения
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
19 июля в 15:54
Никто не говорит, что он должен каждую игру вытягивать. Просто он думает только о себе и своей статистике и этим вредит команде. Если бы ставил интересы команды выше своих, МЮ не пал бы так низко.
Elliada
Elliada ответ Бык без трезубца (раскрыть)
19 июля в 15:51
Ничего не получится. У балласта сил не хватит. Могло бы получится, если бы он не каждую игру играл. Но балласт думает только о себе, даже на замену не согласится. Вспомни как он истерил. К примеру, Ибрагимович делает всё правильно. Понимает, что уже не мальчик, поэтому права не качает - играет столько, сколько тренер сочтет нужным и по зп пошел на понижение.
зигзаг
зигзаг ответ Per4ick (раскрыть)
19 июля в 14:44, ред.
роналда по твоей логике тоже не выиграл ЧЕ раз не играл в финале. 🤣🤣🤣
А так даже запасной вратарь считается чемпионом, независимо от проведённого времени на поле.
Ну и конечно же трофеи, заслуги и индивидуальные награды у Месси намного ярче и их больше чем у кристины
амурец
амурец
19 июля в 14:40, ред.
конечно Роналлу уже сдулся и не может вытягивать каждую игру, но вот что интересно фантики неочемыша Месси пытаються принизить заслуги Роналлу (довольно эффективные заслуги) и возвысить своего гнома который обгадился даже в лиге фермеров, смешно
95-shishani-95
95-shishani-95
19 июля в 14:31
Ну посмотрим ..
Бык без трезубца
Бык без трезубца
19 июля в 12:43, ред.
У монеты две стороны, важно здесь то какова цена монеты, из всех имеющихся плюсов и минусов. Можно держать зимбабвийский цент или американский цент.
Если Тен Хаг адаптирует Роналду в прессинг действиях, тогда он заиграет у него. Так как Тен Хаг обороняется глубоко, даже Конте не помешан на таких обонительных действиях, так как один форвард остается у него более свободным.
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
19 июля в 12:09
выиграл чемпионат не он а ПСЖ с Мбаппе, пешеход к этому титулу никакого отношения не имеет, ПСЖ в позапрошлом сезоне слил чемп Лиллю Галатье а в прошлом никаких соперников не было , потому что Лилль самоустранился сам опустившись на середину таблицы, почему вы это опускаете? конечно с фактами не поспоришь если их передергивать как удобно самому
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
19 июля в 10:30
С фактами не поспоришь. Зато выиграл чемпионат, в прошлом сезоне заняли 2-е место. Похожая ситуация была с балластом в Ювентусе. До его прихода Юве 4 года подряд выигрывал Кубок Италии, в первом же сезоне с Роналду до 1/4 дошли
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
19 июля в 10:19
а ты согласен что ПСЖ с Месси вылетел в 1/8 даже невышел в финал кубка с 2014 и забил 6 жалких голов в лига двора? или опять дашь заднюю
Неэгоист
Неэгоист
19 июля в 09:46, ред.
Да не будет он сидеть в МЮ и ЛЕ.. Будет пытаться всеми силами уйти до самой последней минуты ТО... Если вдруг это не получится, а ТО у всех закрывается в районе 1 сентября ( плюс-минус пару дней ), то тоже самое он будет делать в зимнее ТО... Он не оставит Месси в ЛЧ, тогда как самого его любимого там не будет...Это кошмарный сон для него... АПЛ начинается в начале августа... Если к этому времени он ничего не найдет, то, возможно, даже и до сентября играть не будет... Такое возможно... Он будет искать, искать, искать... Этой эгоюге плевать на команды... Какой прессинг, пусть посмотрит в свой паспорт... Прессинговать должны другие - он только замыкать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
19 июля в 09:45, ред.
"Вот еще несколько фактов........." )))

Ты о вредности красной (чёрной) икры слышал ? Она (вредность) в ней тоже есть, поверь мне.
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
19 июля в 09:31
Если это единственная претензия, значит, по остальному согласен. Еще один признал, что Роналду балласт и место ему в МЛС
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
19 июля в 09:25
да и пофиг что в кубке английской лиги они отлетели без Роналду как же так?
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 июля в 09:07
Молодец, не поленился. Вот еще несколько фактов:

До Роналду:

1. МЮ - 2-е место, финал ЛЕ, 1/4 финала Кубка Англии, полуфинал Кубка английской лиги
2. МЮ в сезоне 20/21 забил 73 гола

С Роналду:

1. МЮ - 6-е место, 1/8 финала ЛЧ, 1/16 финала Кубка Англии, 1/16 финала Кубка английской лиги
2. МЮ в сезоне забил 21/22 забил 57 голов

Всё, что ты написал свидетельствует о том, что МЮ играл на статистику балласта, поэтому пострадали результаты команды. Также было и с Ювентусом
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 08:36
Ну это Роналду скажет - соответствует ли Хааг его требованиям !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
19 июля в 08:23, ред.
Голландец изначально, даже до утверждения его в качестве тренера МЮ, говорил что Рон, - часть его планов.

А теперь эмоции и личное отношение в сторону, - только факты. Итак:

1. В минувшем сезоне Криштиану сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром «МЮ» сразу после возвращения и третьим лучшим бомбардиром Премьер-лиги. В АПЛ по показателям результативности португалец уступил только Сон Хын Мину и Мохамеду Салаху. При этом нападающий манкунианцев обошел в гонке бомбардиров Гарри Кейна и Садио Мане.

2. На протяжении всего сезона активно обсуждались вопросы важности и необходимости Криштиану для «МЮ». Бытует мнение, что португалец часто тянет одеяло на себя в завершении атак, из-за чего страдает результативность команды. Но это не так. В прошлом сезоне АПЛ «Юнайтед» провел 30 матчей с участием Роналду и выиграл почти половину – 14. Без него у манкунианцев было 8 поединков и только 2 победы. С Криштиану «МЮ» набирает в среднем 1,6 очка за матч, без него – 1,1 очка.

3. К вопросу о важности Роналду. К примеру, в Лиге чемпионов он забивал победные голы в матчах против «Вильярреала» (2:1) и «Аталанты» (3:2). Он также принес ничью своей команде в ответном поединке против «Аталанты», оформив дубль (2:2), и открыл счет во второй встрече с «Вильярреалом» (2:0). «МЮ» забил 12 мячей в Лиге чемпионов, 6 из которых на счету Криштиану. Причем 4 из них португалец забил после 75-й минуты. Это показатель не только мастерства, но и характера, чего сейчас сильно не хватает манкунианцам.

4. В Премьер-лиге похожая ситуация. Роналду забивал победные голы в матчах против «Арсенала» (3:2, дубль), «Тоттенхэма» (3:2, хет-трик) и «Норвича» (3:2, хет-трик). Кроме того, Криштиану сравнял счет в матче против «Вест Хэма» (2:1) и помог своей команде сыграть вничью против «Челси» (1:1). Во всех этих поединках манкунианцы зарабатывали важные баллы для турнирной таблицы. Результативные действия португальца в конкретно взятых матчах помогли «МЮ» набрать 14 очков – это самый высокий показатель в АПЛ среди бомбардиров.

P.S. Кто и после этих фактов продолжит упарываться и орать в стиле: "А БАБА -ЯГА ПРОТИВ!", ради бога, - позорьтесь...
Elliada
Elliada
19 июля в 08:00
Похоже, тен Хаг прогнулся. Балласт игнорирует тренировки, плюет на клуб и игроков, думает куда сбежать, а тен Хаг его восхваляет и бред говорит. Какой прессинг? Балласт не прессингует, только руками машет, чтобы другие прессинговали. Даже если будет, то максимум одну игру, на вторую игру сил не хватит.
112910415
112910415
19 июля в 06:23
и комментаторы станут регулярно хвалить эффективный прессинг Роналду !...
кто-то верит в такой расклад ?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 июля в 06:19
Будет забавно.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
19 июля в 04:52
МЮ не соответствует требованиям Роналду.
sv_1969
sv_1969
19 июля в 04:26
Но захочет ли
Comentarios
Comentarios
19 июля в 03:39
Да оставался бы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 03:19
Если тен Хаг не будет соответствовать требованиям Рона, он его уволит...
протон
протон
19 июля в 03:14
Звезды - это, конечно, интересно, внимание на себя оттягивают, что-то типа шоу получается. А для команды их присутствие - беда. Насколько лучше играют команды, где нет таких выпендрежных личностей (МС, Реал, Бавария, Челси, Милан). В игре у них гармония, полное взаимопонимание и взаимодействие, для глаз - отрада.
протон
протон
19 июля в 03:13
Роналду уже на протяжении 15 лет в любой схеме в любом клубе в топ-3 футболистов планеты! С прессингом без прессинга он всегда будет делать результат-забивать голы!!!
Хочется вам в это верить или нет. но это так
протон
протон
19 июля в 03:12, ред.
Будет забавно, если Роналду так и не найдет клуб, в итоге останется в МЮ, они с Тен Хагом месяц-два будут разбираться с тем, как строить игру. И по итогу Роналду выдаст условные 25-35 голов за сезон, а МЮ будет в зоне ЛЧ.
Но если все будет наоборот, и МЮ проведет слабый сезон, а Роналду забьет свои 20-25, эти же люди будут писать, что во всем вина Роналду:)

А если Роналду уйдет, и МЮ все равно забуксуют, эти люди напишут, что во всем виноват Роналду, потому что мутил воду пол летнего ТО и подставил МЮ.

Короче Роналду все равно будет виноват, и очень сильно будет расстраиваться, где нибудь на берегу моря с очередными 25-35 голами за сезон, которые помешали его команде выиграть все на свете:)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 