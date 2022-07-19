Тен Хаг рассказал, способен ли Роналду соответствовать его требованиям

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о форварде .

Думаю, ему по силам соответствовать требованиям по части прессинга. Роналду в течение карьеры уже все доказал. Топ-футболисты способны внести свой вклад, а он совершенно точно является топ-футболистом. Стиль зависит от имеющихся игроков. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды.