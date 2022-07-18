Щесны: «Нужно проводить обязательную психологическую подготовку игроков»

Голкипер «Ювентуса» считает, что футбольные клубы должны предоставлять игрокам обязательную психологическую помощь.

Странно, что в наше время клубы не предоставляют обязательную психологическую поддержку игрокам. Так не должно быть. Спросите любого футболиста, и он подтвердит, что львиная доля качества выступления зависит от происходящего в голове. А сейчас все обязательные тренировки нацелены на физическую подготовку.

В клубах работают психологи, и можно воспользоваться их помощью при желании, но этого нет в обязательном порядке. Этого не хватает, особенно тогда, когда все складывается хорошо. Необходимо консультироваться с психологом до возникающих проблем, иначе исправить все станет намного сложнее.