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Щесны: «Нужно проводить обязательную психологическую подготовку игроков»

18 июля 2022, 20:28

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны считает, что футбольные клубы должны предоставлять игрокам обязательную психологическую помощь.

Странно, что в наше время клубы не предоставляют обязательную психологическую поддержку игрокам. Так не должно быть. Спросите любого футболиста, и он подтвердит, что львиная доля качества выступления зависит от происходящего в голове. А сейчас все обязательные тренировки нацелены на физическую подготовку.

В клубах работают психологи, и можно воспользоваться их помощью при желании, но этого нет в обязательном порядке. Этого не хватает, особенно тогда, когда все складывается хорошо. Необходимо консультироваться с психологом до возникающих проблем, иначе исправить все станет намного сложнее.

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YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
18 июля в 22:01
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