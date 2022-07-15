Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Козлове и Ярцеве

15 июля 2022, 20:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Болельщики «Зенита» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» вывесили баннер в память о бывших футболистах «Спартака» Александре Козлове и Георгие Ярцеве, которые умерли сегодня.

Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Козлове и Ярцеве

Все новости
Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»
Вчера, 16:09
«Краснодар» продал почти 7 000 абонементов на сезон
Вчера, 14:54
Болельщиков «Зенита» начали задерживать за баннер против Fan ID
Вчера, 11:42
Алехандро Домингес посетил матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Вчера, 09:03 Фото
В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА
22 июля
Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля
22 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
16 июля в 00:27
Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким (хотя они вряд-ли прочтут это) и болельщикам Спартака.
Георгий Александрович был знаковой фигурой в нашем футболе и нам всем будет его нехватать.
И Александр нас так рано покинул. 29 лет.

Ещё раз всем родным, близким и болельщикам Спартака приношу свои искренние соболезнования.
1 984
1 984
15 июля в 23:10
Это правильно.
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 22:23
Респект!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 22:21
Это красивый жест!...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
15 июля в 21:33
Они молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 