Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Козлове и Ярцеве

Болельщики «Зенита» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» вывесили баннер в память о бывших футболистах «Спартака» Александре Козлове и Георгие Ярцеве, которые умерли сегодня.
Болельщики «Зенита» на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» вывесили баннер в память о бывших футболистах «Спартака» Александре Козлове и Георгие Ярцеве, которые умерли сегодня.
Георгий Александрович был знаковой фигурой в нашем футболе и нам всем будет его нехватать.
И Александр нас так рано покинул. 29 лет.
Ещё раз всем родным, близким и болельщикам Спартака приношу свои искренние соболезнования.
Георгий Александрович был знаковой фигурой в нашем футболе и нам всем будет его нехватать.
И Александр нас так рано покинул. 29 лет.
Ещё раз всем родным, близким и болельщикам Спартака приношу свои искренние соболезнования.