Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»

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22 июля 2022, 06:48

Нападающий «Барселоны» отверг предложение «Тоттенхэма».

«Шпоры» обратились к каталонцам, чтобы оценить возможность трансфера. Также представители лондонцев пообщались с окружением Мемфиса и выяснили, что игрок не хочет переходить в клуб, так как не верит, что «Тоттенхэм» способен выиграть трофеи. Депай будет рассматривать предложение только от команд, которые гарантируют ему место основного форварда и будут бороться за победу в чемпионате.