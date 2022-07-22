Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отверг предложение «Тоттенхэма».
«Шпоры» обратились к каталонцам, чтобы оценить возможность трансфера. Также представители лондонцев пообщались с окружением Мемфиса и выяснили, что игрок не хочет переходить в клуб, так как не верит, что «Тоттенхэм» способен выиграть трофеи. Депай будет рассматривать предложение только от команд, которые гарантируют ему место основного форварда и будут бороться за победу в чемпионате.
Все эти пожалейки Депая такой лютый бред, 10 лямов в год человек получает, ну ничего себе уступки. Брали под одни обстоятельства, сейчас совсем другие, и в них для всех сторон лучший вариант расстаться.
Все эти пожалейки Депая такой лютый бред, 10 лямов в год человек получает, ну ничего себе уступки. Брали под одни обстоятельства, сейчас совсем другие, и в них для всех сторон лучший вариант расстаться.