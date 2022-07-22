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Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»

22 июля 2022, 06:48

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отверг предложение «Тоттенхэма».

«Шпоры» обратились к каталонцам, чтобы оценить возможность трансфера. Также представители лондонцев пообщались с окружением Мемфиса и выяснили, что игрок не хочет переходить в клуб, так как не верит, что «Тоттенхэм» способен выиграть трофеи. Депай будет рассматривать предложение только от команд, которые гарантируют ему место основного форварда и будут бороться за победу в чемпионате.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
22 июля в 13:32
Да не были они топами, за последнее время единственный топ был наверное Роббен, но и ему пришлось сменить несколько клубов, прежде чем найти себя в Баварии. Депай на ЧМ 2014 засверкал как Хамес потом сдулся, возможно из-за перехода в МЮ, но именно после МЮ его рейтинг упал. Наверное в системе голландского клуба они хороши и в чемпионате Голландии.
протон
протон
22 июля в 08:45
Лучшим напом он был при Кумане, при очень определенных и специфичных обстоятельствах. При Хави и его футболе даже без Обамы Депай явно не тянул, а потом и вовсе сел в глухой запас проигрывая конкуренцию даже Де Йонгу.
Все эти пожалейки Депая такой лютый бред, 10 лямов в год человек получает, ну ничего себе уступки. Брали под одни обстоятельства, сейчас совсем другие, и в них для всех сторон лучший вариант расстаться.
протон
протон
22 июля в 08:44
Год назад Депай пришел бесплатно, не выбивая огромный контракт и бонус, Де Йонг был главной надеждой а теперь обоих пинками выталкивают из клуба. Через год тоже самое может произойти с Бобом и Кассие.
6ag7x2nb294h
6ag7x2nb294h
22 июля в 06:57
пусть переходит в Зенит...
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