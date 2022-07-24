Сторожук: «До удаления „Краснодар“ превосходил „Спартак“ по моментам»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал итоги матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. В принципе, все проходило так, как мы и планировали, но тяжело предсказать и предвидеть такие ситуации. Думаю, даже после пропущенного гола, играя в равных составах, мы бы смогли выиграть. Это необъяснимый факт, будем разбираться внутри команды. Хочу искренне извиниться за матч перед болельщиками. Мы не ищем оправданий — будем работать. У нас сейчас непростая ситуация, поэтому каждый игрок для нас важен.