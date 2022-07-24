Канчельскис: «„Спартак“ абсолютно по делу обыграл „Краснодар“»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Канчельскис оценил победу красно-белых в матче 2-го тур РПЛ против «Краснодара» (4:1).
«Спартак» молодцы! Поздравляю ребят. Я говорю то, что вижу. Не люблю заниматься популизмом. Если «Спартак» будет играть плохо, то будем их критиковать, а если хорошо — то будем хвалить. Сегодня они отлично сыграли, поэтому нет вообще никаких вопросов. Ребята обыграли «Краснодар» абсолютно по делу.
Я в прошлом сезоне не раз говорил об этом, но все были воодушевлены героическим сражением молодёжи. А я смотрел все матчи Краснодар-2.
Если клуб не предпримет никаких мер, то по итогу сезона можем вылететь в ФНЛ.
Спартак сейчас не в самом лучшем виде и влетать ему 4:1 - это перебор.
Я в прошлом сезоне не раз говорил об этом, но все были воодушевлены героическим сражением молодёжи. А я смотрел все матчи Краснодар-2.
Если клуб не предпримет никаких мер, то по итогу сезона можем вылететь в ФНЛ.
Спартак сейчас не в самом лучшем виде и влетать ему 4:1 - это перебор.