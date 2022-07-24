Канчельскис: «„Спартак“ абсолютно по делу обыграл „Краснодар“»

Бывший игрок «Спартака» оценил победу красно-белых в матче 2-го тур РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Спартак» молодцы! Поздравляю ребят. Я говорю то, что вижу. Не люблю заниматься популизмом. Если «Спартак» будет играть плохо, то будем их критиковать, а если хорошо — то будем хвалить. Сегодня они отлично сыграли, поэтому нет вообще никаких вопросов. Ребята обыграли «Краснодар» абсолютно по делу.