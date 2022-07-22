Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»

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22 июля 2022, 22:13

Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» , подтвердил информацию, согласно которой его клиент может продолжить карьеру во «Фламенго».

Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался.

Контракт уругвайца с «Динамо» действует до лета 2023 года.

