Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»

Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, подтвердил информацию, согласно которой его клиент может продолжить карьеру во «Фламенго».
Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался.
Контракт уругвайца с «Динамо» действует до лета 2023 года.
Вот и посмотрим, возможны ли другие варианты..)
Вот и посмотрим, возможны ли другие варианты..)
Сначала организовал вчера перл в твиттере. что Варела, дескать, уже практически во Фламенго, а теперь намекает Динамо, что надо подниматься..)
Любопытно, как у нас отреагируют на это разводилово, особенно учитывая, что бразы действительно не против, в принципе-то.
Питерских-то подняли с Венделом без проблем..
Сначала организовал вчера перл в твиттере. что Варела, дескать, уже практически во Фламенго, а теперь намекает Динамо, что надо подниматься..)
Любопытно, как у нас отреагируют на это разводилово, особенно учитывая, что бразы действительно не против, в принципе-то.
Питерских-то подняли с Венделом без проблем..