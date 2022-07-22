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Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»

22 июля 2022, 22:13

Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, подтвердил информацию, согласно которой его клиент может продолжить карьеру во «Фламенго».

Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался.

Контракт уругвайца с «Динамо» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:18
Это верно, конечно.
Вот и посмотрим, возможны ли другие варианты..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 10:40
Так то оно так, только у Динамо и Зенита разные деньги. Бюджет страны во многом превосходит бюджет Динамо. Газпром предложил контракты по 6-7 млн евро и бразилы охотно остались.
Capral
Capral
22 июля в 22:39
Как можно не понимать, что работа агента и состоит в том, чтобы мутить воду, и набивать цену..... Честный агент- обречён на неудачу.
баск
баск
22 июля в 22:20, ред.
Вот же гадёныш..))
Сначала организовал вчера перл в твиттере. что Варела, дескать, уже практически во Фламенго, а теперь намекает Динамо, что надо подниматься..)

Любопытно, как у нас отреагируют на это разводилово, особенно учитывая, что бразы действительно не против, в принципе-то.
Питерских-то подняли с Венделом без проблем..
Гость
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