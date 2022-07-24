Мерсон: «Не могу понять, был ли „Реал“ так хорош, или это везение?»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон не может понять, как «Реалу» удалось выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Никак не могу понять прошлый сезон в их исполнении. Они были настолько хороши, или это просто везение? Они трижды могли вылететь во время матчей плей-офф – от ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити». Однако каждый раз они превосходили все ожидания.
В финале они смогли одолеть «Ливерпуль», хотя английский клуб играл намного увереннее. Это был один из самых односторонних финалов, что я видел, но «Реал» выиграл! Карим Бензема провел прошлый сезон на фантастическом уровне, но сможет ли он это повторить?
Здесь много факторов, но обидно, что все хвалили Бензема в матчах против Сити, Челси и ПСЖ, но почему-то забыли про Куртуа, конечно его оценили в финале, но и до этого он был великолепен, чего только стоит первый матч против ПСЖ, он отразил пенальти и два убойных момента и сохранил интригу после действительно трусливой игры, против Сити тоже в первом матче он отразил минимум 4 опасных удара, ну а сейвы против Челси и Ливерпуля уже во всех нарезках на YouTube.
Здесь много факторов, но обидно, что все хвалили Бензема в матчах против Сити, Челси и ПСЖ, но почему-то забыли про Куртуа, конечно его оценили в финале, но и до этого он был великолепен, чего только стоит первый матч против ПСЖ, он отразил пенальти и два убойных момента и сохранил интригу после действительно трусливой игры, против Сити тоже в первом матче он отразил минимум 4 опасных удара, ну а сейвы против Челси и Ливерпуля уже во всех нарезках на YouTube.