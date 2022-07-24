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Мерсон: «Не могу понять, был ли „Реал“ так хорош, или это везение?»

вчера, 20:36

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон не может понять, как «Реалу» удалось выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Никак не могу понять прошлый сезон в их исполнении. Они были настолько хороши, или это просто везение? Они трижды могли вылететь во время матчей плей-офф – от ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити». Однако каждый раз они превосходили все ожидания.

В финале они смогли одолеть «Ливерпуль», хотя английский клуб играл намного увереннее. Это был один из самых односторонних финалов, что я видел, но «Реал» выиграл! Карим Бензема провел прошлый сезон на фантастическом уровне, но сможет ли он это повторить?

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
Везение - это когда бьешь в аут, а попадаешь в ворота. Реал знал во что играл и в свой футбол он играл отлично. Реал был похож на Рокки Бальбоа, когда его изначально лупили, а он терпел терпел и под конец вырубал соперника. Что касается финала, здесь картина повторилась. Реал делал что умел и сделал это, Ливерпуль пытался сделать что умел и не сделал этого.
протон
протон
сегодня в 00:18
Самым легким соперником для Мадрида в плей-офф ЛЧ являлся как раз таки расхайпленный Ливерпуль. Какая-то тупая беготня туда-сюда и удары ради удара. Самым сложным был Сити, а ключевым отрезок в 30 минут в ответке с ПСЖ, когда игроки Мадрида поняли, что могут все
протон
протон
сегодня в 00:17
Без везения никуда, глупо это отрицать, но не отдавать должное Реалу за такой путь в ЛЧ несправедливо.
Здесь много факторов, но обидно, что все хвалили Бензема в матчах против Сити, Челси и ПСЖ, но почему-то забыли про Куртуа, конечно его оценили в финале, но и до этого он был великолепен, чего только стоит первый матч против ПСЖ, он отразил пенальти и два убойных момента и сохранил интригу после действительно трусливой игры, против Сити тоже в первом матче он отразил минимум 4 опасных удара, ну а сейвы против Челси и Ливерпуля уже во всех нарезках на YouTube.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:58
Да все равно хейтеры Реала этим не угомонятся))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:11
Мерсон: «Не могу понять, был ли „Реал“ так хорош, или это везение?»


Всё гораздо прозаичнее !)
ABir
ABir
вчера в 21:03
Этим и отличается суперклуб от всех остальных соискателей
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:55
Перес купил вес Ливерпуль,ПСЖ,М Сити поэтому так происходит.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:52
Реал всегда хорош
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