Мерсон: «Не могу понять, был ли „Реал“ так хорош, или это везение?»

Бывший футболист «Арсенала» не может понять, как «Реалу» удалось выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Никак не могу понять прошлый сезон в их исполнении. Они были настолько хороши, или это просто везение? Они трижды могли вылететь во время матчей плей-офф – от ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». Однако каждый раз они превосходили все ожидания.

В финале они смогли одолеть «Ливерпуль», хотя английский клуб играл намного увереннее. Это был один из самых односторонних финалов, что я видел, но «Реал» выиграл! Карим Бензема провел прошлый сезон на фантастическом уровне, но сможет ли он это повторить?