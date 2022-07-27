«Лестер» ищет замену Шмейхелю

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сегодня, 11:28

«Лестер» нашел замену голкиперу , который близок к переходу в «Ниццу», в лице вратаря «Арсенала» Бернда Лено. В качестве альтернативного варианта «лисы» рассматривают голкипера «Нанта» Альбана Ляфона.

В прошлом клубном сезоне Лено пропустил 11 мячей в 8 встречах, а также сыграл 3 матча без пропущенных голов. Стоимость прав на игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Ляфон пропустил 48 голов в 39 встречах, 9 раз оставив ворота в неприкосновенности. Цена на игрока составляет 16 миллионов евро.