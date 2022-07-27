Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Лестер» ищет замену Шмейхелю

сегодня, 11:28

«Лестер» нашел замену голкиперу Касперу Шмейхелю, который близок к переходу в «Ниццу», в лице вратаря «Арсенала» Бернда Лено. В качестве альтернативного варианта «лисы» рассматривают голкипера «Нанта» Альбана Ляфона.

В прошлом клубном сезоне Лено пропустил 11 мячей в 8 встречах, а также сыграл 3 матча без пропущенных голов. Стоимость прав на игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Ляфон пропустил 48 голов в 39 встречах, 9 раз оставив ворота в неприкосновенности. Цена на игрока составляет 16 миллионов евро.

Все новости
«Торино» не планирует подписывать Виктора Мозеса
Сегодня, 12:41
СлухиСтало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Зелинского
Сегодня, 11:03
Слухи«Реал» и «Атлетико» претендовали на Мукиеле
Сегодня, 10:36
СлухиКонте лично заинтересован в трансфере Дзаньоло
Сегодня, 10:22
СлухиСтала известна цена, за которую «Лестер» готов расстаться с Фофана
Сегодня, 09:16
СлухиБывший футболист «Челси» Оскар перейдёт во «Фламенго»
Сегодня, 08:04
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:56
Ходят слухи о том, что вратарь Арсенала Бернд Лено является одним из кандидатов на замену Каспера Шмейхиля. Ходят даже такие слухи, что Арсенал готов включить немца в трансферную сделку с Тилемансом плюс доплата с нашей стороны(за достовернось информации правда не ручаюсь)....но думаю Лено легко адаптируется в Лестере, т.к опыт АПЛ у него уже имеется
552pdb93ppmz
552pdb93ppmz
сегодня в 11:42
трансферная политика в действии...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:42
А почему не Дасаев ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 