Баньяц едет усилить атаку «Краснодара». До былой формы команде далеко – в защите проходной двор

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21 июля 2022, 11:32

Клуб работает над этим.

Этим летом «Краснодар» медленно оживает после тяжелой весны – в расположение команды вернулась часть легионеров, остались закрепившиеся в основе нигерийцы, закончилась аренда в Турции у Магомеда-Шапи Сулейманова. Недавно появилась еще одна новость со знаком «плюс» — в Краснодар едет играть сербский полузащитник Михайло Баньяц. Новый сезон южане начали с ничьей в матче против довольно проходного соперника в лице «Факела» (2:2), но в остальном будущее команды выглядит обнадеживающе.

Баньяц раскрылся на позициях правого вингера и атакующего полузащитника

Михайло до перехода в «Краснодар» на протяжении двух лет играл за сербский клуб «ТСК Бачка Топола». Там он прошел адаптацию к взрослому футболу и научился решать более масштабные задачи – ТСК борется за топ-4, тогда как предыдущий клуб Михайло «Инджия» вылетел из элиты сербского футбола.

В «Инджии» Баньяца задействовали в опорной зоне, центре полузащиты и ближе к атаке. С переходом в ТСК сербский полузащитник стал появляться на позиции правого вингера, периодически играть на левом фланге – в этот момент Михайло вышел на пик результативности.

По сути, для «Краснодара» этот трансфер – усиление атаки на перспективу. Баньяцу предстоит обжиться в России – на родине в последний год он забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах национального первенства, похожую статистику можно ожидать и в РПЛ .

Дебют Михайло в Премьер-Лиге может произойти скоро – все же южане потеряли в глубине состава, когда не стали возвращаться Гжегож Крыховяк, , Юнес Намли. До этого случился массовый отток – фатальной кажется потеря Кабелла, Вандерсона и Классона. Возместить потери в полной мере не получится еще долго, а молодежь не способна сразу выйти на сопоставимый уровень, что отмечает и главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук:

Это не первая игра, когда мы мало создаем, и это объяснимо. Мы ставим задачу как можно больше создавать моментов и завершать. Я уже устал говорить: у нас очень много молодых футболистов. Они ежедневно борются с собой, бросают вызов. Премьер-Лига – серьезное испытание.

Новичку предстоит вписаться в схему 4-3-3

После того, как Сторожук в марте взялся исполнять обязанности главного тренера «Краснодара», южане взяли основной схемой 4-3-3, уйдя от 4-2-3-1. Баньяц имеет опыт игры в такой модели – в «Бачке» серб время от времени играл в паре атакующих полузащитников, мог выйти на позицию вингера.

В «Краснодаре» на эту роль есть Эдуард Сперцян. При этом он свободно перемещается по полю – в матче против «Факела» часто брал на себя атакующие действия на левом фланге, разыгрывал стандарты, подключался к атаке в центре вторым темпом. Именно Эдуард на 56-й минуте мог выводить «быков» вперед при счете 2:2, когда в центре пытался замкнуть прострел Ионова. Тепловая карта на портале WhoScored показывает, что наиболее часто российский футболист находился с мячом слева в полуфланге. Михайло показать сопоставимый объем работы будет сложно, но стандартные положения он способен взять на себя, равно как и действия на чужой половине поля.

Так о достоинствах Баньяца говорит наставник «Бачки Топола» Жарко Лазетич:

Я бы назвал Баньяца игроком современной формации. Он может играть между линий, отдавать последние передачи. Способен атаковать вторым темпом и забивать. Кроме того, Михайло играет с высокой интенсивностью. Как любому хорошему футболисту, ему важно, чтобы до него чётко доносили информацию. Без сомнений Баньяц будет стараться исполнять на поле то, что просит тренер. Стандартные положения? Конечно, это тоже сильное качество Михайло, но об этом и так все знают. Что касается недостатков, то его правая нога могла бы быть лучше. Обычная история для левоногих футболистов.

В целом у «Краснодара» вырисовывается четверка атакующих полузащитников под схему 4-3-3 – Ахметов, Кривцов, Сперцян и Баньяц.

«Краснодар» ужасен в защите – бороться за лидирующие позиции в РПЛ будет сложно

Возвращаясь к первому туру Российской Премьер-лиги – при традиционной вариативности в атаке пугающе много сопернику позволяла защита краснодарцев – в моменте с первым голом Аслан Дашаев без сопротивления добил мяч в ворота Матвея Сафонова. Второй гол – результат отсутствия опеки у полузащитника воронежцев Романа Акбашева. Карта ударов показывает, что игроки «Факела» спокойно били по воротам в пределах штрафной – 12 из 16 ударов подопечные Олега Василенко по воротам Сафонова пришлись в штрафной площади.

Мы сожалеем, что не реализовали голевые моменты. Это были хорошие моменты, которые надо реализовывать. Я очень благодарен парням, потому что мы сыграли строго по плану, дисциплинированно», — заявил после матча наставник «Факела».

При том количестве моментов, которое южане позволили создать сопернику, еще недавно игравшему в Первой лиге, страшно представить сценарий матчей с топ-клубами. В следующем матче подопечные Александра Сторожука примут на своем поле «Спартак» — у москвичей тоже беда с реализацией, но вот «Динамо» (5-й тур, 13 августа) и ЦСКА (9-й тур, 10 сентября) шанс повести в счете точно не упустят.

Руководству «Краснодара» стоит задуматься и об усилении защиты. Баньяц в атаку – это, конечно, хорошо, но усиление опорной зоны и обороны точно не помешает. В противном случае несколько разгромов команде гарантированы – стабильный сезон с маленькой скамейкой провести невозможно.