Главная трансферная комедия лета. Похоже, ПСЖ останется без форварда

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вчера, 20:45

Икарди не заиграл, но альтернативы не видно.

Нара водит Кампуша за нос, Икарди не хочет уезжать

Удивительно, как порой в богатых клубах упускают из виду слона в раздевалке. А в этом случае его отсутствие. В финале Лиги чемпионов против «Баварии» парижане сыграли без центрального форварда. Мбаппе формально был на острие, а Неймар и Ди Мария на флангах. Моменты против Нойера получали, но Мануэль отразил все, а Коман, словно издеваясь над родным ПСЖ , принес титул немецкому гранду.

Французов подвела реализация, то есть еще в 2020 году было понятно, что состав с Неймаром и Мбаппе нуждается в центральном нападающем. Вместо Тухеля пришел Почеттино, но звучала старая песня о главном. Даже в Лиге 1 ПСЖ порой проигрывал, создавая массу пустых моментов. Против «Баварии» вышел на замену Чупо-Мотинг, а Икарди просидел весь матч на лавке, чем нередко занимался два года после этого.

Поскольку советник президента ПСЖ , а по факту спортивный директор клуба Луиш Кампуш дружит с Жозе Моуриньо, то два португальца обсудили возможный переход Икарди в «Рому». Но зачем «волкам», у которых заиграл Абрахам, обуза в лице аргентинца? У Мауро в прошлом сезоне 24 матча в Лиге 1 и 4 забитых гола. Если бы Кейлор Навас играл в атаке парижан, то забил бы чуть больше. Абрахам и Дибала справятся без Икарди

Ванда Нара – жена и представительница форварда, будет водить Кампуша за нос. В «Роме» не повторят контракт Икарди с французами, по которому получает около 10 млн евро. Соглашение еще на два года. Непонятно, зачем ПСЖ вообще выкупал контракт форварда у «Интера» за целых 50 млн евро. Мауро не интересен футбол. Он в Рим не стремиться, хочет остаться в ПСЖ и зарабатывать, не играя. И за полем думает не о тренировках.

Жена простила мужу и отцу двух общих дочерей измену. В Париже говорят, что в качестве компенсации Икарди отдал ей себя в трудовое рабство – все решения в карьере форварда будет принимать Ванда. Моуриньо сглупит, если к Дибале и Абрахаму добавит Икарди, такой форвард не нужен «Роме». Как и многим другим клубам. Причем потенциальные покупатели могут договориться с ПСЖ и Кампушем, но потом в дело вступит Ванда.

Неслучайно спортивные директора клубов, которые имели дело с женой Икарди, потом нелестно о ней отзывались. Да и муженек не самый покладистый игрок мира. ПСЖ будет трудно его вышвырнуть, ведь он тренируется с Месси, Неймаром и Мбаппе, а играть, возможно, не придется. Мауро предлагают контракты разные клубы, не только «Рома», но никто не даст 10 млн евро и всюду заставят играть в футбол с голами. Плохо, когда футболист считает, что скамейка в клубе со звездами – лучшее решение.

Для Гальтье подписали пока только молодого француза

Классно, когда юные игроки совершают прорыв, но в атаке ПСЖ сейчас бывалые люди, не склонные доверять юниорам. А тыкать любого из них в центр – помогать соперникам. Мбаппе как новый Анри, а не как второй Трезеге. Месси точно не как Лиус Суарес, когда выходит на острие, особенно с учетом потери резкости. А Неймар не второй Фирмино. И тут пришел Экитике – взяли в аренду из «Реймса».

За Уго готов был заплатить «Ньюкасл», но Кампуш убедил игрока пойти на конфликт с «Реймсом» и оказаться в аренде в Париже даже без права обязательного выкупа. Странная сделка, взяли футболиста, который провел немного матчей в прошлом сезоне – была травма, не обладает небывалым талантом и нервный, ведь схватил две красные карточки. Икарди уже стал для ПСЖ как Педро Роша для «Спартака», который хочет досидеть контракт с москвичами до конца. А Экитике – попытка найти парня, который будет отбирать мяч вместо Месси и Неймара.

Но это не второй Ибрагимович и не худощавая версия Кавани. Опытный Бензема сделал «Реал» победителем ЛЧ . Крутой Левандовски повлиял на путь «Баварии» в финал за два года до этого. «Челси» обходился без ярко выраженного форварда, но там своя философия. У ПСЖ появятся кадровые дилеммы, если приедет сильный нападающий – Неймара нужно садить на лавку, но президент ПСЖ и Кампуш на это намекали. Они понимают, что нужно менять подход в самом клубе.

Хватит уже капризных звезд, на поле нужны парни, готовые пахать. Скамакка был среди них, но не исключено, что анализ игры итальянца привел Гальтье и скаутов к ПСЖ к сомнениям. Итальянец – классный кандидат, но это не молодой Ибрагимович и не второй Левандовски. Уж точно не Кейн, который вряд ли покинет «Тоттенхэм» этим летом. А Икарди – главный центральный форвард ПСЖ прямо сейчас, точно в списке футболистов, с которым Кампуш и Гальтье с радостью попрощаются, поскольку заявка перегружена.

Без нападающего могут снова проиграть в Лиге чемпионов

Что бывает с коллективами, где два голкипера и четыре человека на одном фланге в защите? Возникают молчаливые или открытые конфликты. Даже появление Месси это испытание – команда должна привыкнуть, что прессинговать надо вдевятером, а не как обычно. Добавьте, что Неймар тоже не фанат черновой работы – получаем коллектив, который допустит чужие атаки, но прим это не реализует свои. Месси не нашел на поле Иньесту и Суареса, чтобы забивать десятками.

Кампуш сильный специалист. И хотя Гальтье без опыта работы на таком уровне – Зидану было бы проще заманить именитого нападающего, он тоже не бездарь, базовые вещи понимает. Мбаппе по всем цифровым характеристикам напоминает Анри, но Тьерри играл в одной команде с Бергкампом, Кану и Вильтором, а позже пришел Ван Перси. Венгер и тренеры сборной Франции четко понимали, что Анри не типичный центральный нападающий. Трезеге играл иначе, в финале Евро-2000 в основе вообще был Кристоф Дюгарри.

Дешам вернул Бензема, ведь Мбаппе нужен напарник, а Гризманн лишь отчасти подходит для этой роли – поэтому Жиру играл в стольких поединках на ЧМ -2018. Успешный футбол логичный, и ПСЖ поступал алогично, держа неподходящего Икарди в качестве единственного форварда. Шутка, что ПСЖ отчаялся настолько, что готов пригласить Роналду, прямо сейчас уже не кажутся абсурдной. Но против такой сделки точно выступит Месси. На людях они друг другу рады, но показная вежливость – вершина лицемерия.