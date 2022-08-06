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Иванов — о платном ЭСК: «Давайте и судей рублем наказывать за ошибки»

сегодня, 10:13

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее ввести для клубов плату за обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС.

Слушайте, ну если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублем наказывать за каждую ошибку. Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч за одну жалобу? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе это деньги возвращаются, а если нет — то они уходят в РФС. Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что‑то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:51
Лучше руководителей футбола,начиная с уровней клубов.Только кто судить будет их???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:47
Вот с накосячившего судейки и взять этот полтинник в пользу наябедничавшего клуба. Если признают ошибку...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 10:38, ред.
Здравое размышление. Почему нет? А то получается, что если ошибки нет, то плати; а если она была - ну, с кем не бывает?
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 10:20
А я это давно предлагал но меня с Соккера никто не слышит!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:15
Какая мудрая мысль!
Но разница...)))
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