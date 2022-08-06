Иванов — о платном ЭСК: «Давайте и судей рублем наказывать за ошибки»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее ввести для клубов плату за обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС .

Слушайте, ну если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублем наказывать за каждую ошибку. Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч за одну жалобу? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе это деньги возвращаются, а если нет — то они уходят в РФС . Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что‑то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!