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Безбородов рассудит «Краснодар» и «Локо». Назначения на 4-й тур РПЛ

вчера, 22:58

Пресс-служба РПЛ опубликовала судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ.

6 августа (суббота)

«Урал» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.

ЦСКА – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев; делегат РПЛ – Иван Цитович.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

7 августа (воскресенье)

«Торпедо» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Игорь Синер; делегат РПЛ – Олег Люкшин.

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретёшкин; инспектор – Александр Гвардис; делегат РПЛ – Александр Сафонов.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар; делегат РПЛ – Сергей Нечай.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин; делегат РПЛ – Алексей Поляков.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Уже пошли новые судьи..... Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:05
Лишь бы не косячили!
протон
протон ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
Для меня этот пункт наиболее важен "- лимит между отправкой комментариев 5 секунд вместо 30".
Я тоже считал, зачем мне ВИП ? За каждые 2 тысячи комментариев например ты можешь его получить. Ни разу не просил до 25 к комментариев у админов этот статус а надо было. В любом случае не помешает Вип. Кстати у Вас ведь есть Вип) Вы ведь сами можете предложить, что лучше внести в ВИП статус, а кто знает может и Ваше мнение учтут и примут.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:06
Да и черт с ним
Гость
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