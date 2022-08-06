В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова

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сегодня, 16:46

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что полузащитник отказывается покидать клуб из-за высокой зарплаты.

Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно.

Урунов был куплен «Спартаком» у «Уфы» за 1 миллион евро. Затем дважды возвращался в «Уфу» на правах аренды.

За «Спартак» провел 9 матчей, 2 в стартовом составе. Забил 1 гол в Кубке России в ворота «Родины».