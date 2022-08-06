В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что полузащитник Остон Урунов отказывается покидать клуб из-за высокой зарплаты.
Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно.
Урунов был куплен «Спартаком» у «Уфы» за 1 миллион евро. Затем дважды возвращался в «Уфу» на правах аренды.
За «Спартак» провел 9 матчей, 2 в стартовом составе. Забил 1 гол в Кубке России в ворота «Родины».
Отрезанный ломоть. Всё равно куда уйдёт, в Спартаке его не будет.
Всех с победой, это важнее!
Отрезанный ломоть. Всё равно куда уйдёт, в Спартаке его не будет.
Всех с победой, это важнее!