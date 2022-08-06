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В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова

сегодня, 16:46

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что полузащитник Остон Урунов отказывается покидать клуб из-за высокой зарплаты.

Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно.

Урунов был куплен «Спартаком» у «Уфы» за 1 миллион евро. Затем дважды возвращался в «Уфу» на правах аренды.

За «Спартак» провел 9 матчей, 2 в стартовом составе. Забил 1 гол в Кубке России в ворота «Родины».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:40
Это чёрная метка от Газизова !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:08
Две легенды - Педроша и Урунов) Сложно будет от них избавиться))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:03
Легендарный игрок Спартака!
makkie
makkie
сегодня в 16:58
Да кому интересна судьба Урунова?

Отрезанный ломоть. Всё равно куда уйдёт, в Спартаке его не будет.
Всех с победой, это важнее!
puperr
puperr
сегодня в 16:48, ред.
Урунов это воплощение сущности Газизова. Кроме денег и того как можно нажиться ничего не интересует. Как красиво его преподносили... и каким "Г" в итоге оказался. Игрок уровня третьей лиги.
Гость
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