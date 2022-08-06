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Мостовой назвал условия победы «Зенита» над «Ахматом»

сегодня, 19:21
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал необходимое условие для победы «Зенита» над «Ахматом» в РПЛ.

После первого тура, когда «Зенит» потерял очки с «Химками», команда Семака крупно побеждала. «Зенит», если сейчас соберётся, то будет набирать очки в каждой игре. Думаю, с «Ахматом» они тоже легко разберутся, если подойдут к матчу с полной серьёзностью. Сейчас же ничего не отвлекает, нет еврокубков. «Зенит» по всем показателям выше всех в РПЛ.

Ранее по теме высказался бывший футболист «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 19:52
Зенит должен побеждать без всяких если. Иначе их надо разогнать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:35
Мостовой ещё на пол ставки в Газпроме служит?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:25
Условие одно, забить больше голов чем соперник.
Гость
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