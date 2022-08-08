Юран может возглавить «Урал»

Сергей Юран близок к увольнению с должности главного тренера «Химок».
По данным источника, 53-летний специалист является основным претендентом на пост нового наставника «Урала».
В приглашении Юрана лично заинтересован президент «Урала» Григорий Иванов, который уже провёл с ним встречу.
А Слуцкий?
Да *** с ним
А Слуцкий?
Да *** с ним
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин слишком много и не слишком эффективно тратил средства на трансферы.
"Валерий Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все что угодно."
_________________________________________________
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин слишком много и не слишком эффективно тратил средства на трансферы.
"Валерий Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все что угодно."
"Майорка", "Армавир" - полный провал.
Да, в "Ростове" он нашел свой клуб, и, в отличие от всяких космонавтов-КВНщиков, сколотил боевую дружину, но она всё-таки середняк, не более.
"Майорка", "Армавир" - полный провал.
Да, в "Ростове" он нашел свой клуб, и, в отличие от всяких космонавтов-КВНщиков, сколотил боевую дружину, но она всё-таки середняк, не более.
Теперь, Бикфалви раскроется еще ярче!!!
Теперь, Бикфалви раскроется еще ярче!!!