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Юран может возглавить «Урал»

сегодня, 21:29

Сергей Юран близок к увольнению с должности главного тренера «Химок».

По данным источника, 53-летний специалист является основным претендентом на пост нового наставника «Урала».

В приглашении Юрана лично заинтересован президент «Урала» Григорий Иванов, который уже провёл с ним встречу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:58
Круговорот Юрана продолжается.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:50
Мерзата...., что творят эти черти - Сангаловы...
008Maximus
008Maximus ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:36
Согласен
Alexnvr
Alexnvr ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:27
Согласен. Давно это было. Лет 65,5)))) Я тоже давно не вьюнош) Я высказался на счёт хождения под себя в разрезе времени. Карпин не родился тренером. Карпин им стал. То есть в начале карьеры тоже себе в условные штаны гадил.
karakal60
karakal60
сегодня в 22:26
Что-то мало.
Capral
Capral ответ 008Maximus (раскрыть)
сегодня в 22:23
Слуцкому мозги подлечить, для начала. На рыбалку сходить, отдохнуть от футбола. Человек он талантливый. Вот, как Л.И.Яшин, после Чили, забил на всех и на всё. На рыбалку съездил, от футбола отдохнул, а через год- вернулся в большой футбол и получил Золотой Мяч!!!!!!!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 22:18
Юрана в Рубин
А Слуцкий?
Да *** с ним
Capral
Capral ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 22:15
Возможно Вы и правы, но, кроме одного: мне 66 лет, и кто когда в штаны ходил- вопрос риторический....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:14
Конкретно 250 и назвал "сбитым летчиком"))

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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин слишком много и не слишком эффективно тратил средства на трансферы.


"Валерий Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все что угодно."
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:11
Ну так дело сделал? Сделал. Есть русская народная поговорка - Цыплят по осени считают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:10
Скорее всего Юран останется без работы... И в Урале....
Alexnvr
Alexnvr ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:10
Скорее всего вам. Хронологию посмотрите. Карпин - СпаМ, потом через другие команды Карпин - Армавир. Я просто о чём сказать хотел, что Карпин рос как тренер и не перебирал харчами где расти. От условного "младенца" до нормального тренера. Если в развитии не остановится, то есть шансы стать очень хорошим российским тренером.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:09
250 или 300?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 22:03
Насчёт "Карпин растёт" - напомню, что в прошлом сезоне ещё он после крутого пике из серии поражений уволился из "Ростова". Да, потом пришел и вырулил концовку, но пока что при этом говорить про мега-прогресс тоже рано.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:03
Российский футбол - бессмысленный и беспощадный !
Capral
Capral ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 22:02
Вы не ошиблись адресом? Это- точно мне адресовано?
Alexnvr
Alexnvr ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:00
Ключевое слово "временной отрезок". После СпаМа он попал в итоге в Армавир. А сейчас он где и кто? Когда и вы, как и я ходили под себя лёжа в кровати. Однако отмылись и чего-то достигли.
Capral
Capral ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:58
Я вспоминаю начало сезона в Ростове в прошлом сезоне, это было ужасно. Его работа в Спартаке, тоже, особо не впечатлила. Юран, мне нравится больше.
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:57
Временной отрезок тоже учтите. Вы же в первом классе школы тоже не изучали физику и геометрию. Карпин растёт. С таким бюджетом смог добиться результатов что многие не могли добиться из Москвы с гораздо большим вливанием.
Alexnvr
Alexnvr ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:55
Разве Ростов не показатель? Бюджет у Ростова как у масквичей? Сколько раз он их уделывал? Назначение на ГТ сборной не показатель?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:54
Плюнуть нет, но и восхищаться нечего особо. Со "Спартаком" там Федун даже плакал, что 250 миллионов потратил при Карпине, а результатов нет.

"Майорка", "Армавир" - полный провал.

Да, в "Ростове" он нашел свой клуб, и, в отличие от всяких космонавтов-КВНщиков, сколотил боевую дружину, но она всё-таки середняк, не более.
Capral
Capral ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 21:43
Ну не знаю, многим Карпин нравится. А вот мне, он представляется самым обычным. Он уже столько лет в футболе в качестве ГТ, а особо высоких результатов пока не видно. Да и не сказать, чтобы по игре было что-то особенное. Нет, конечно, на фоне шварца, да, безусловно, никакого сравнения!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:40
а разве в Химках все плохо?
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 21:38
Интересно было бы посмотреть на Юрана в Урале. Карпин тоже с самого низа начинал - Торпедо Армавир. А кто теперь может плюнуть в Карпина?
Futurista
Futurista
сегодня в 21:36
Круговорот юранов на дне турнирной таблицы...
Capral
Capral
сегодня в 21:34, ред.
Ну вот, предчувствия меня не обманули....
Теперь, Бикфалви раскроется еще ярче!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:30
Это просто шняга
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